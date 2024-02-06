家家有禮：睇英語話劇 走進恐龍世界

【明報專訊】香港大型英語兒童話劇節KidsFest回歸！精彩劇目包括闊別7年的教育劇場Dinosaur Zoo，像真度極高的恐龍將會出現在小朋友面前，由可愛的恐龍寶寶到龐大的肉食及草食恐龍等，全部可以讓觀眾近距離接觸，從中更可認識古生物學及環保知識。還有改編自Eric Carle經典兒童繪本的The Very Hungry Caterpillar Show，為觀眾一次過帶來逾75個木偶的「動物園」，想開開心心過新年，記住趁早撲飛！