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副刊
Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

家家有禮：睇英語話劇 走進恐龍世界

【明報專訊】香港大型英語兒童話劇節KidsFest回歸！精彩劇目包括闊別7年的教育劇場Dinosaur Zoo，像真度極高的恐龍將會出現在小朋友面前，由可愛的恐龍寶寶到龐大的肉食及草食恐龍等，全部可以讓觀眾近距離接觸，從中更可認識古生物學及環保知識。還有改編自Eric Carle經典兒童繪本的The Very Hungry Caterpillar Show，為觀眾一次過帶來逾75個木偶的「動物園」，想開開心心過新年，記住趁早撲飛！

■INFO

KidsFest 2024

日期︰即日至2月25日

票價︰$475、$425、$375、$275

地點︰香港演藝學院 廖湯慧靄戲劇院

網站︰kidsfest.com.hk

■送Dinosaur Zoo門票

KidsFest送出Dinosaur Zoo B區門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，場次為2月15日下午5:00。名額4個，每人可獲門票2張（圖2）。有興趣的讀者請於2月7日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：The Very Hungry Caterpillar Show裏的「動物園」，由多少個木偶組成？

整理︰陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第487期]

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