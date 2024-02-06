新年活動：為慈善匯演設計醒獅服圖案 水墨畫新春添色彩

學習賀年傳統習俗文化

Imagineer「童賀新歲」中國文化藝術企劃的小顧問，由2023年11月開始至今年2月農曆新年期間，參與一連串有關中國農曆新年文化及藝術訓練的課程，當中包括醒獅技巧及舞步、利用AI學習中國傳統賀年習俗及文化知識，以及以水墨畫設計醒獅表演服裝圖案。雖然他們大都未曾接觸過水墨畫，但在英國Edinburgh Napier University設計系碩士陳紫君教導下，設計了各種象徵新春喜慶氣氛的圖案如金元寶、福袋、祥雲等，而他們的設計作品將印製於T恤上，並於2月24日（年十五）奧海城的新春巡遊匯演上穿著，並參與匯演。

加入動物元素 不再「老餅」

小時候的陳紫君夢想當畫家，及後到英國念書，以修習油畫和水彩畫為主，她說：「當時心想，我畫得再好也難與西方人比併，有感自己是中國人，想到小時候曾接觸過水墨畫，不想它被人低估和遺忘，所以一心想再畫好水墨畫。」

水墨畫一般以山水花鳥為題材，受外國那套注重創新及個人風格的教育薰陶，陳紫君開始創出自己風格，在作品主題加入小動物元素，不但造型可愛，更掃上了淡淡色彩，不再規限於灰黑色調，大人小朋友看見後都十分喜歡。在今次的企劃中，她教小朋友以水墨來繪畫出各種新春題材，「希望透過活動讓大家知道水墨畫並非想像中『老餅』，見他們也自創了很多不同元素，是個不錯的嘗試」。

[Happy PaMa 教得樂 第487期]