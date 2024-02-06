家家有禮：情人橋邂逅LINE FRIENDS

此外，BROWN、CONY、SALLY 和 CHOCO 亦會手持利市、揮春及燈籠來到開運祈願亭，大家更可敲響台中央的賀年花鼓，許下新一年願望。旁邊還有「鬼馬醒獅隊」及4米高的「LINE FRIENDS 桃花樹」，大家可以盡情打卡。商場更於周末舉行「LINE FRIENDS 揮春填色工作坊」，大小朋友可於揮春填上喜愛顏色，創作一張獨一無二的揮春。

■INFO

荷里活廣場 「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期︰即日至2月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰荷里活廣場1樓明星廣場 查詢︰2118 8811

■送利巿封套裝、LINE FRIENDS手機掛繩連夾片及賀年字畫套裝

荷里活廣場送出開運版「萬紫嫣紅賀年利市封」套裝、「LINE FRIENDS 手機掛繩連夾片」及「LINE FRIENDS 賀年字畫套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲利市封3套、手機掛繩連夾片及賀年字畫套裝禮品1份（圖2）。有興趣的讀者請於2月7日（周三）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」內的「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」有多長？

[Happy PaMa 教得樂 第487期]