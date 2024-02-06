本周FOCUS．家家有禮：搞笑小劉鴨大派新年祝福

為喜迎龍年，小劉鴨亦要換上一身龍年賀年造型，並手持金元寶與金錢，在置富第一城中3米高的祈福大鼓面前，祝福大小朋友於來年「『DUCK』償所願好運來」，行運一條龍！最後，小劉鴨邀請上班族來到置富都會的「少勞多『DUCK』扮工室」，場內不同角落貼上揮春與口號，包括「奉旨蛇王」、「收工要緊」、「OT請補水」等盞鬼揮春。商場亦特別推出限量版小劉鴨大「DUCK」大利利市封，一套兩款共8個，利市封背面附有WhatsApp sticker的下載QR code，12款可愛sticker包括各款新年祝福語及日常萬能貼圖。

■INFO

置富Malls×小劉鴨「DUCK心應手賀龍年」

日期︰即日至3月10日

地點︰馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

■送瞓「Duck」好小劉鴨頸枕

置富Malls送出瞓「Duck」好小劉鴨頸枕予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份（圖2）。有興趣的讀者請於2月9日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：馬鞍山廣場的「食『DUCK』是福茶樓」裏的吹氣小劉鴨有多高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第487期]