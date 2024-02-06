教學相長．學生字如其人：文質彬彬

吳永雄覺得要讓孩子愛上書法，家庭氣氛也很重要，如五年級的姚科全及六年級的孔睿津均是在父母薰陶下愛上書法，睿津媽媽平日在家也會寫書法，更會親自教導女兒，成為母女間的周末親子活動；科全更指遇到不懂的都會請教爸爸，並希望從楷書學起，「我會想日後當別人看到我漂亮的字體時，會覺得我是個品行良好的人」。

讓學生愛上書法有難度

向小學生推廣書法，知易行難，除了像吳永雄提及的時間、空間及師資外，當然還有一些刻板的想法，認為寫書法沉悶又麻煩，令不少家長和學校對它卻步。香港藝術發展局藝術教育主席陳雪儀笑說自己也曾有這一套想法：「中學時想學國畫，但老師說我要先學書法，當時都覺得寫書法很悶，又像罰抄，每次準備文房四寶又多工夫，誰會喜歡呢？」但想到書畫同源，明白中國繪畫和中國書法有密切關係，加上繪畫也需題字，於是她就乖乖開始學書法，過程中才慢慢了解到箇中奧妙，後來更愈寫愈喜歡。

陳雪儀曾任中小學中文及視藝科教師，現時私人教授國畫及書法，去年加入香港藝術發展局，希望在中小學推廣中國書法，卻發覺有一定難度。

她說：「我明白學校和家長都會先着重學術，其次學生也有很多課外活動，相比起來，書法變得不太重要，最終只能以活動形式推廣。但我當然不甘於此，因為中國書法需要基礎、重視實踐，學習過程中的領悟也十分重要，非一兩個活動可做到；加上學生也可藉書法認識中國文化，包括中國文字的特色、漢字的演變、不同書體的美感等，學寫一個字，已經包含很多中國文化知識在其中，毋須說教，學生也能慢慢體會」。

[Happy PaMa 教得樂 第487期]