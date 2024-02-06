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Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

新年活動：寫字心無雜念 踢走負能量 校長習書法修身 傳承中國文化

【明報專訊】農曆新年將至，隨處可見揮春、對聯，大家有否留意到這些祝願詞都寫得特別漂亮工整？俗語說字如其人，要寫得一手好字，當然要由最根本開始——修習書法。在練習書法的過程中，更可培養孩子個人修養及認識中國文化。

愛寫揮春贈友 教家長技巧

每年接近農曆新年，記者總會收到一張賀年卡，卡上的內容是以毛筆寫上的祝福字句，下款是「吳永雄敬賀」。吳永雄是佛教林金殿紀念小學校長，平日愛寫書法，農曆新年前總會花3、4天在家寫近400張揮春和賀年卡送給同事朋友。「你問我累不累？累呀！但看到別人收到後很開心，都會記住下次要畀心機再寫得好些！」他甚至在校開班教家長寫毛筆字，每周1次、每次1.5小時，教60個家長書法技巧。吳永雄喜歡趙孟頫的行書，但他卻形容自己的書法不入流，「我喜歡寫字，喜歡中文，但卻擁有不受拘束的性格，所以我很少臨摹，多自由發揮，愛寫行草。我也跟家長說，我並不是教他們正規書法技巧，而是分享個人練毛筆字的心得」。

欠空間時間辦學生書法班

現時大部分小學因採用校本課程，學生雖獲派「習字簿」，但亦未必有書法堂及書法功課。吳永雄有感愈來愈少人寫書法，因為它既不用考試，也沒有相關功課和課堂，愛好者應更大力推廣，避免這種中國文化於下一代消失。但問到為何學校沒有舉辦學生書法班，吳永雄說：「一來需要空間和時間，畢竟學生要參與的活動太多，也難找一個地方給每個同學擺放工具去寫；二來我認為教書法的導師很重要，你問我為何老師不在堂上教，那是因為並非每個老師都懂得寫書法，講口訣和懂得是兩回事。」他指自己也在反思這兩點，也許希望日後可考慮小組教授，那便不用煩惱於空間及導師不足的問題。

中國書法既富有藝術欣賞價值，練習時又可增進個人文化修養，「我覺得它有助修定心神及養氣，因為每次寫字都要專注其中，有時坐下來幾小時我都可以不說話，心無雜念」。吳永雄說現今社會有很多負能量，但有時人們不開心去做傻事，往往只是一瞬間的念頭，「過了剎那的衝動，其實你便不會那麼憤怒，學會暫時放下，也是價值教育的一種」。此外，他認為書法講求整張紙的佈局，練字、臨摹都有助學生學會自律，以及對自己有要求。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第487期]

相關字詞﹕陳雪儀 佛教林金殿紀念小學 吳永雄 農曆新年 毛筆 書法

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