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屯門→東涌→荃灣→荔枝角 新春遊車河 行運一條龍

【明報專訊】還有4天就到農曆新年，有車之人，當然要好好規劃，趁假期遊車河「行大運」。今期自駕遊精選多個充滿傳統節日氣氛的景點，由屯門睇飛龍開始，經過「旺地」東涌賞花，再到荃灣看獅頭牆，最後去荔枝角激玩虛擬遊戲，車程全長約50公里。從地圖上看，今次的行車路線也貼合龍年主題，新一年齊齊行運一條龍。

第1站：屯門33米世一金龍打卡

龍年「行大運」，怎可缺少象徵吉祥的龍？今次挑選屯門市廣場1期作第1站，就是因為商場1樓中央廣場有一條全港最長的氣球飛龍坐鎮，長逾33米，由3.8萬個環保物料氣球組裝而成，單看數字，已經覺得好意頭。原來這條金色飛龍由世界氣球大賽兩屆冠軍、港人彭思泰設計，龍頭造工細緻，祥和表情非常配合新年氣氛，更打破了「最大的氣球——龍形造型」的健力士世界紀錄。飛龍懸吊在商場2樓高的高度，在2樓影完相，建議更上一層樓打卡，從高位俯瞰更能欣賞飛龍在天的氣勢。●

展出日期：即日至2月17日

泊車：屯門市廣場1期停車場（時租：周一至五$18、周六日及假期$26）

泊車優惠：www.tmtp.com.hk/tc/Parking

第2站：東涌花開富貴 點止「好運來」

春節活動講意頭，有玄學家指2024年起香港最旺之地必屬南有山、北有水；龍年遊車河不妨順應一下「旺地」之說，下一站選到南有鳳凰及大東山，北有北大嶼水域的東涌，新春討個好意頭。運程能否被帶「旺」當然信則有不信則無，但這條可暢快行車的路線肯定非常「好景」，讓大家大飽眼福。

從屯門市廣場停車場駛出，左轉入屯發路後，一直跟着往「內河碼頭、東涌、珠海及澳門」指示牌行駛，之後經皇珠路、龍富路，至迴旋處在第3個出口駛入屯門至赤鱲角連接路。過隧道後，靠右往機場方向駛去，再經赤鱲角路、東岸路、觀景路、赤鱲角南路、順東路、達東路，便可駛至東薈城名店倉，車程約半小時。注意若想享用商場的消費泊車優惠，只能使用P2或P3停車場，切勿入錯。

由觀景路盡頭迴旋處左轉入赤鱲角南路時，可留意左右兩旁的櫻花樹開花情况。迴旋處附近的東涌櫻花園是去年初才開放的新景點，機管局在觀景山腳下打造了一條櫻花大道，今年種植了約85棵「好運來」品種櫻花樹，近日正值花開時，無論平日或假日都吸引大批遊人前來打卡，想漫步櫻花園的話，就得把握最後機會。在東薈城泊車後，步行約15分鐘即可到達。

商場中式園林「蝶戀花」 打卡熱點

若錯過花期，也毋須太失望。今年東薈城名店倉特設以花為主題的「蝶舞。花見」裝置供遊人打卡。其中2樓中庭廣場的「蝶戀花庭院」最為華麗，中式園林的八角亭、木橋統統有齊，還有大量非常像真的人造櫻花樹，以及由本地環保紙藝創作家洪紫恩製作的巨型花藝，處處花團錦簇。另一個受歡迎的藝術裝置蝶「椅」綿綿，則設在商場地下，由一張粉紅色蝴蝶造型椅子及8朵各1.5米高的巨型紙花組成，由於位置靠近巨型落地玻璃，在日光照射下不用擔心偏色問題，輕易拍出七彩亮麗的花牆。

想到戶外走走的話，可經商場文東路出口，沿惠東路一直走到海邊，來到同樣於去年初開放的東涌海濱長廊。一踏入便會看到髹上紫色外牆的東涌社區聯絡中心，這幢建築物前身是港珠澳大橋建築工程的工地辦公室，在工程完成後由可持續大嶼辦事處的設計師翻新，除了保留標誌紫色外牆，更分別將園內其他建築物髹上粉紅、綠、橙色，打造出色彩鮮艷、亮麗悅目的空間，靜靜走一圈，心情輕鬆愉悅。●

東薈城名店倉「蝶舞。花見」

開放日期：即日至2月22日

泊車：東薈城名店倉P2停車場（時租$22）

泊車優惠：shorturl.at/csuTW

第3站：三棟屋賞獅頭牆 「紮撲寫裝」長知識

取車後從停車場駛出，經達東路、順東路、裕東路駛入東涌東交匯處，在第2個出口駛入北大嶼山公路，經汲水門大橋、青馬大橋，一直跟着「青衣、荃灣」、「荃灣、九龍及沙田」指示牌行駛，在青荃路靠右駛上德士古道天橋，轉入城門道後右轉入西樓角路，便可將車停泊在荃灣多層停車場大廈（時租$18），車程約25分鐘。由於新春期間很多小店都會休息，想醫肚的話港鐵荃灣站旁的綠楊坊商場，較易找到照常營業的連鎖餐廳。

這一站目的地是鄰近的三棟屋博物館，建築物由逾200年歷史的客家圍村改建而成，以往主要展示客家建築及文化，但隨着香港非物質文化遺產中心在館內設立，近年亦展示其他香港傳統文化及藝術。現時館內便有很多與農曆新年節慶相關的展品，例如常見的花牌、花燈的製作方法，酬神的福物及龍獅紮作介紹，可讓大家更了解這些新春傳統工藝的背後故事。當中不可錯過的是擺放了龍獅紮作工藝的展館，內裏有一堵獅頭牆，由上而下展示整個獅頭的「紮、撲、寫、裝」製作過程，打完卡不妨用來替換社交平台的profile相，頗貼合新年氣氛。●

休館日期：逢周二（公眾假期除外）、農曆年初一及二

網址：shorturl.at/fozS8

第4站：VR世界百無禁忌 驅除喪屍夠刺激

靜態地遊玩了大半日，最後一站就選擇去活動一下身體，到荔枝角D2 Place ONE內的虛擬實境遊戲中心VAR LIVE。從停車場駛出後左轉再左轉，來到燈位右轉，經青山公路-荃灣段、大涌道，左轉駛上荃灣路，經葵涌道到美孚後轉中線，轉完右彎見到行人天橋後便要靠左往「長沙灣」指示牌駛出，經過第一個燈位，便可左轉入大南西街及長義街來到D2 Place ONE停車場，車程約15分鐘。

VAR LIVE在農曆新年期間照常營業，中心內提供10多款遊戲，只要戴上專用的VR頭盔和控制器，就可進入逼真的遊戲世界，小型賽車、射擊、刀劍對決、投籃等任君選擇。如果自問百無禁忌，不介意新正頭「大開殺戒」，就不要錯過Resident Evil打喪屍遊戲，面目猙獰的喪屍從四方八面走近，驚嚇度十足，而且特製地板具震動效果，大大提升臨場感。另外，由即日至2月14日，D2 Place ONE及TWO均設有年宵及新年市集，有時間不妨選購心頭好，振興一下本地經濟。●

地址：D2 Place ONE 125至127號舖

費用：每人每款遊戲$150、套票$280可玩3款遊戲

網址：www.hk.var.live

泊車：D2 Place ONE停車場（時租$23）

泊車優惠：www.d2place.com/parking

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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