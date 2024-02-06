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互動創造美好回憶

【明報專訊】位於荃灣的點子啟發桌遊工作室（下稱點子）今年初搬了新地址，與舊店同樣落戶荃灣工業區，面積約600平方呎。負責人Ares喜歡任何類型的桌遊，無論是陣營類對戰、卡牌遊戲、解謎遊戲或派對遊戲他都愛玩。他對桌遊甚是着迷，除了擺巿集介紹和宣傳桌遊，去年7月他更與Z000 studio合作推出由他設計的桌遊Circus Rescue。

點子現有超過200款桌遊供客人現場試玩，除了桌遊零售和場地租用，Ares亦有到中小學教授桌遊社交，舉辦暑期桌遊班，甚至教小朋友與長者玩桌遊。「對某些人來說，通過桌遊可以建立自信，（提升）表達及社交等技巧；但對大部分人而言，桌遊的樂趣在於大家互動的過程，並能創造很多特別又開心的回憶，有時拿起一張卡牌，你便會因為某次經歷而想起一個人。」●

點子啟發桌遊工作室

地址：荃運工業中心一期14/F D2室

查詢：5911 7822

註：初三（2月12日）啟巿

●店主推介

自家設計 配對卡牌鬥高分

Circus Rescue

玩家人數：2至5人

Circus Rescue乃點子啟發設計及出版的遊戲，Ares指由幼稚園學生至長者也可一起玩。卡牌分動物、表情和顏色3大類。先在桌上隨機放9張牌，牌面朝下，輪到玩家擲骰時，可隨意指示另一名玩家翻牌，並按骰子要求（骰子呈動物、顏色及表情等指示），像「找相同」般配對，成功配對可繼續翻牌，直至配對錯誤後由下個玩家擲骰。當有玩家翻開「老闆」牌時遊戲結束，分數最多者勝出。●

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