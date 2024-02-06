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推介遊戲如問診 透視客人需要

【明報專訊】開幕已有6年、位於旺角的GameTable遊桌，整個零售區連遊玩區合共約2000平方呎，可供客人購買的桌遊多達1600款，店主Lith表示推介桌遊給客人，過程猶如醫生問診般，「我不會因為人人都說那款桌遊好玩，便推介給你，因為每個人的需要不同，客人上來時，我會問他跟什麼人玩、年齡差距、性格特徵等，有玩家只求有個媒介給他們談天說地，有人則喜歡燒腦，也有人輸了也沒所謂，但求開心。所以我會按客人不同的社交需求去選擇桌遊給他們」。

Lith是桌遊資深玩家，曾設計桌遊，擔任遊戲裁判，亦是世界各地如日本、台灣、德國桌遊展的常客，疫情前常到外地推廣桌遊。細心的他，有時更會把遊戲玩法撮要製成筆記，讓客人可更快、更容易理解遊戲，十分貼心。●

GameTable遊桌 香港桌遊專門店

地址：旺角西洋菜南街1A百寶利商業中心1406-08室

查詢：3460 4671

註：初三（2月12日）啟巿

●店主推介

新版UNO 瘋狂罰牌更過癮

UNO Show'em No Mercy

玩家人數：2人或以上

2023年11月才推出的UNO Show 'em No Mercy，適合大伙人在新年時玩。它被許多玩家稱為「最邪惡、最殘忍」的版本，不單加入了全新功能牌如跳過所有人、Wild Draw 6（罰6張） 及Wild Draw 10（罰10張），甚至有Reverse +4，殺其他玩家一個措手不及！而新規則中，加入了手中拿到超過25張以上的牌便要被淘汰的規則，令遊戲節奏更快和更刺激。●

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