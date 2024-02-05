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健康

醫路同行：吞嚥困難可致命 進食咳嗽體重降要留神

【明報專訊】飲食是保持日常生活質素及身體健康非常重要的一環。隨年齡增長，尤其是年屆80歲長者，因為咀嚼能力、消化系統和身體機能衰退，以及種種潛在健康問題，很多時候進食都變得比以前困難，例如吃的分量不夠多，或需要較長時間才能吃完一餐，或進食時痰多咳嗽，甚至出現氣促及窒息的徵狀，這些情况可大可小，嚴重可引致肺炎甚至死亡。

或涉肌肉衰退、慢性疾病

長者吞嚥問題的原因有很多，包括：

1.肌肉和神經系統衰退：隨年齡增長，肌肉和神經系統會逐漸衰退，包括舌頭、喉嚨和食道的肌肉。這種衰退可能導致吞嚥協調的問題，令食物難以順利通過食道

2.慢性疾病：慢性疾病如肌少症、柏金遜症、認知障礙症和腦中風等，可能對神經系統和肌肉產生負面影響，影響吞嚥功能

3.口腔健康：缺乏足夠和健康的牙齒，以及隨着年紀漸長，牙肉萎縮，舊的假牙變得不合適，都可能使長者難以有效地咀嚼和吞嚥食物

4.藥物副作用：部分藥物可能導致口乾、喉嚨不適，一些藥物可以影響長者胃口，甚至變得昏睡，影響吞嚥過程

家人或照顧者應多加留意年老長者進食情况，如發現異樣，例如食物在口腔殘留，進食時好像有食物卡住，吞嚥時間變慢或咳嗽，喝水時水從嘴角流出或出現「濁親」等情况，這些都提醒家人或照顧者需多加留意長者是否吞嚥困難，尤其觀察到長者體重開始下降、精神不振、營養不足等情况，都應及早諮詢醫生意見，尋求原因和治療方法。

保持口腔健康 留意進食姿勢

預防長者吞嚥問題的方法包括：

1.確保攝取足夠水分：以保持口腔和喉嚨濕潤，這有助順利做吞嚥動作

2.保持口腔健康：包括檢查牙齒和黏膜是否健康；若身體狀况理想，裝置假牙或改善吞嚥功能其中一個有效方法

3.選擇容易咀嚼和消化的食物：進食蔬菜、肉類等固體食物時，可能需切細或剪碎，以便吞嚥

4.留意進食姿勢：尤其是比較虛弱多病的長者，進食或餵食時應該集中精神，保持坐立姿勢，會比較安全

醫生處理有吞嚥問題的長者時，先要了解病因，有需要會轉介言語治療師作詳細評估，給予家人和照顧者一些日常餵食技巧和準備合適食物的建議，避免長者飲食時因食物走入氣管而引致嚴重後果。總括來說，了解長者吞嚥問題的原因是預防的第一步，以確保他們能夠繼續享受美味的食物，保持健康及生活質素。

文：何韻施

（香港中文大學醫院老人科專科醫生）

相關字詞﹕消化系統 咀嚼能力 人生下半場 吞嚥困難 長者

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