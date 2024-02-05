兒言自得：「病人又投訴我了」

投訴小李的病人年約60多歲，患有思覺失調，兼有暴力及自殺傾向，曾經手執廚刀恐嚇他的太太及女兒，亦曾危坐天台作勢欲跳，幸好兩次都沒發生流血事件。為了保障他及家人的安全，他被強制送入醫院的精神病房。入院時他的精神狀態很不穩定，需用約束帶限制在牀上；他也抗拒任何藥物，需要護士萬般勸說才肯服藥。他入院兩星期後病情已略有起色，但醫生評估後認為尚需住院一段時期，並且為了他本身及同房病友的安全，晚上睡覺時仍需用約束帶。

投訴、拒絕、再投訴 沒完沒了

病人的投訴信是寫給特首及各級政府部門首長、中聯辦、醫學專科學院、大學醫學院，以及醫務委員會。信中他說自己壓根兒沒有病，說他患思覺失調，完全是他家人聯同病房主管小李陰謀杜撰出來，還逼他吃一些令他神志迷糊的藥物，目的是要謀奪他的龐大財產 （雖然醫療紀錄記載他的經濟來源主要是綜援）。信中還控訴小李和醫院把他禁錮虐待，尤其是用繩索把他綁在牀上睡覺，嚴重侵犯他的人權。他希望盡快擺脫這些不人道待遇，盼望各界人士運用影響力，讓他馬上出院。病人的信寫得頗有條理，加上字體秀麗，看的人不知就裏，可能會先入為主地覺得有相當可信度。小李身為被投訴對象，正忙於給醫委會的初步偵訊委員會寫答辯信。

小李向我訴苦，說他已不是第一次面對類似投訴，以往亦曾有住院病人向醫委會投訴他禁錮、杜撰病情，以及強迫病人吃藥等。許多病人都要求立刻出院，好讓他們能夠脫離醫院及醫護人員的「魔掌」。其實這些病人不少有暴力和自殺傾向，強制住院完全是為了他們和其他人的安全。另外還要考慮到病人出院後會不會繼續服藥，那些認為自己沒病及抗拒服藥的病人，出院後往往馬上停服藥物，跟着病情打回原形，對人對己構成危險。同樣因為安全考慮，醫院為住院病人作出種種安排，包括使用約束衣和約束帶，但這些措施亦是病人急於離院的原因。有些病人即使病情好轉，出院也不容易，原因是家人不願接他們回家，院方要安排院舍收容他們；但基於這些病人的病歷和經濟背景，加上整體上院舍宿位短缺，作這些安排往往曠日持久，於是醫院和醫生又為此擔多了一項罪名。

我參加醫委會工作多年，當然明白小李的委屈。歷年來遇過不少類似上述的投訴。有些投訴人更是鍥而不捨，投訴被醫委會拒絕受理後，馬上向醫委會表示不服要再投訴，如是者投訴、拒絕、再投訴、再拒絕、再投訴……生生不息，個案糾纏了多年尚未結案就是這個原因。若被投訴的醫生在這期間想到外地行醫或者深造，需要醫委會發出證明沒有專業不當的「良民證」，可能有些麻煩，那是不折不扣的無妄之災，看來醫委會也要關注則個。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）