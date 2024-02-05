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健康

知多啲：濕疹感冒筋骨痛忌吃

【明報專訊】年糕黏滯礙胃，以下5類人不宜吃：

1.消化不良人士

年糕較難消化，消化不良或胃部健康不太理想人士，少吃為妙。根據李時珍《本草綱目》所言：「若素有痰熱風病，及脾病不能轉輸，食之最能發病成積。」倪詠梅解釋，「痰熱體質之人（常有頭風頭痛、放屁多），以及脾胃消化有問題的人（即容易消化不良，胃酸胃氣脹），均不宜食年糕。因為年糕屬黏滯礙胃之物，影響消化，進食糯米後，就會『發病成積』，即把原本的病也『爆發』出來」。

2.濕疹患者

不少人認為濕疹患者不宜吃年糕，倪詠梅認同此說法。「香港的濕疹多數跟濕熱有關，而年糕屬典型的發物，進食後，會令消化功能變差，亦會影響水分代謝，當水分難以正常地代謝，濕就會聚積在體內，可令濕疹症狀加劇。紅糖炮製的中式傳統年糕，會令濕疹爆發得更厲害，因為糯米與紅糖均是性溫之物，雙重夾攻下，令濕重問題更嚴重，所以中式年糕可免則免。」而從西方醫學角度，葉俊言認為，如對糯米有過敏的濕疹患者，應避免進食年糕。

3.糖尿病人

年糕屬於高升糖指數食物，升糖指數為85，葉俊言表示，對於要控制血糖的糖尿病患者，必須要嚴格計算糖分攝取量，如果吃了年糕，便要減少當日其他碳水化合物（如白飯等）的攝取。

4.筋骨痛症人士

倪詠梅表示，有筋骨痛症問題，如足底筋膜炎、肩膀痛、腰腿肌肉痛等，均不宜進食年糕，因糯米會加劇炎症，特別是筋骨痛發作時，更會令炎症變本加厲。

5.感冒患者

感冒時不應吃年糕，倪詠梅解釋，因為年糕黏着腸胃，難以把引起感冒的外邪發出體外，加重病情。

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