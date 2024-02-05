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澤星寄語：以身作則

【明報專訊】最近香港的足球盛事浪接浪！緊接上月底香港足球史上首場國際及本地傳奇球星混合賽事「世界足球傳奇盃2024」，昨天有美職聯球隊國際邁亞密訪港友賽，加上年初四的賀歲盃，作為一名球迷，我感到興奮莫名。

科技正在改變世界，提到足球賽事，我們自然想到影像輔助裁判（VAR）在賽事中的正面作用，但有時也會引發爭議。去年10月利物浦對熱刺的英格蘭超級聯賽，VAR判斷正確，本可推翻旁證的誤判，但VAR操作人員竟沒有將裁判結果通知球證，導致利物浦失分。隨後在歐霸杯利物浦對圖盧茲賽事，球證在完場前才因VAR回溯10多秒前疑有球員犯手球，推翻利物浦最後的入球，令他們落敗。近日意大利甲組聯賽亦出現有關VAR的爭議。不少球迷和我都因為這些匪夷所思的判決感到氣憤難平。

不忿之餘，也令我聯想到，自己忝居院長，理應以身作則，循規蹈矩。即使有時出現突發情况，也不能以「權宜之計」、「事急馬行田」之類作藉口，任意「搬龍門」。利物浦落敗的教訓，就是因為相關人員沒有按照既定程序及適當運用VAR，導致賽果不公。

利物浦輸球賽的啟示

當代社會節奏急速，很多事情的發展不似預期，甚至瞬間變化多端，令人無所適從，但都不是我們無視規矩的理由。所謂「無規矩不成方圓」，「規」和「矩」原是古代畫圓形和方形的工具，後來引伸為做事的依據和準則。一般情况下，社會的法規、機構的規章與工作程序等，都是經過大量資料蒐集，反覆討論才制定，但性質有點分別。法律和規章提供概括的指引，工作程序則比較具體，列明某項工作的所需步驟，讓負責同一工作的人有所依循，確保應做的都做妥了，成效也達到應有的水平。

不過大家請別誤會，我這樣說，並非表示規矩不能改變。做事固然不能墨守成規，故步自封；然而任何革新都應謹慎從事。要判斷哪些是過眼雲煙，哪些是需要正視的社會變遷、文化差異或科技發展，就必須集思廣益、深入討論才行。此外，修改也要符合相關程序，確保這是所有持分者深思熟慮的結果，盡可能平衡各方利益。

儘管利物浦因有人不守規矩而輸了球賽，但這件事再次提醒我以身作則、尊重規矩的重要，未嘗不是好事，心情也就平復了許多。

身為醫學院院長，決策是我工作的重要部分。我深知自己所作的每個決定，對學生、同事和醫學院均影響深遠，所以常自警惕要謹言慎行，以身作則，為學生和同事建立尊重規章與程序的榜樣。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕利物浦 港大醫學院院長 健康 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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