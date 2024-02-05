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拜年「溫情」問候 幽默化解尷尬

【明報專訊】本周六年初一，即將面對長輩一年一度「答問大會」：「今年搵幾多？」「拍拖未呀？」「買樓未呀？」「幾時結婚呀？」過年親友聚會，長輩提出連串「溫情」問候，讓人難以招架，甚或被戳中痛處，引起壓力和負面情緒。不想過年黑口黑面，傷了和氣，跟心理學家和社工學幾招，巧妙化解。

親友許久不見，自然會聊起近况。但作為晚輩有時會被長輩問到心情忐忑，不知怎樣回應。長輩問長問短看似八卦，輔導心理學家吳芷嫣指，不排除有人想藉此比較自己的生活或子女狀態，但相信很多親友純粹出於社交習慣，「他們未必真的想八卦你的事情，只是覺得需要找些話題，為問而問」。

「不過親戚的關心，可能令人感到壓力。」人人私隱界線不同，各有敏感話題，當個人空間受到壓迫，就會感覺不舒服。吳芷嫣分享一宗個案：有學生被親友問到「讀書怎樣？」，問題看似無傷大雅，卻不小心戳中痛處，「她不想被人知道她沒有上學，但又不想說謊，不知怎樣應對。後來她避開這些社交場合，因為覺得很大壓力」。吳芷嫣續說，一些自身有困擾、對別人說話很認真看待，以及沒有應對策略的人，就很容易被問到有壓力。

毋須太認真 反問轉移話題

面對長輩一波接一波「溫情攻勢」，可怎樣回應？明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任、註冊社工蔡泳詩認為，視乎與親友關係有多親密，如果是很信任的親友，可向對方傾訴；但若平時沒怎樣聯絡，「其實與見新朋友沒什麼分別，因為一年見一次，可能大家都不太記得對方的生活怎樣，新年聚會要找話題，自然聊一些約定俗成的內容。這時可調整自己心態，放輕他們提問對自己的影響」。如果覺得舒服、安全，可按照自己的界線回應。

吳芷嫣亦教路，「毋須太認真，長輩可能只是隨口問問，但若你認真思考怎樣回應，就可能令到自己很焦慮」；當一個人認真起來時，自然會啟動防衛機制，攻擊他人保護自己，令語氣、態度、身體反應等都讓人覺得不友善，「可以幽默代替沉默，輕輕鬆鬆地回應」。反問對方、轉移話題亦是可行方法，蔡泳詩建議反問；「為什麼這麼關心我的感情狀况？」、「不如你分享一下你的經驗」；又或轉聊一些長輩較關心的話題，如健康、他們子女近况。

單身怕被問感情 或自我價值低

論拜年熱話，感情狀况一定榜上有名，但明愛向晴軒危機專線及教育中心危機輔導員、註冊社工林可彥指感情話題非人人受落。她有份負責的「飛越愛情輔導」服務熱線，幫助求助者紓解感情困擾，有時接到求助者來電，指在一定年紀後分手，擔心很難再找到對象，怕孤獨終老，「如果聽到親友問為何仍未結婚？有沒有對象？這些都可能勾起他們的情傷」。單身人士長期被追問感情狀况，有時可能被問到自我懷疑，覺得自己不夠好、不值得被愛，甚至自我價值低落，怎麼辦？蔡泳詩指，自我價值低落通常是長久累積而成，毋須逼自己馬上改變，首要寬容一點，體諒自己有這樣的情緒反應。吳芷嫣補充，若經常被他人影響到自我價值，長遠而言，需學習自我肯定。

夫妻夾好「官方」答案 應對生育提問

催婚下一步就是催促生育。生或不生，每對夫婦背後各有不同原因，或想過二人世界，或努力中，或有不育問題，「很多人覺得回應這些問題很焦慮，是因為他們沒有預先準備答案；當預先擬定『官方』答案，任何人問都用同一套答案回應，心自然會較安定」。吳芷嫣建議已婚人士可回應「正在努力」、「正在考慮」，或者「知道你可能覺得有小朋友會較好，不過我們都有自己的想法」，嘗試將話題輕輕帶過。兩夫婦最好有共識怎樣應對親友的慰問，亦可分工，輪流負責回應親友。

被問到不舒服 禮貌明言「不想說」

然而，一旦被問到不舒服、不想回應的問題時，蔡泳詩指，可以真誠、有禮貌地讓對方知道自己的界線，明言「不想說、希望轉話題」，甚或直接離開，給予對方想終結此話題的信號。但林可彥表示同時需要反思，「這些聚會如此影響心情，會不會反映背後有創傷？若然這些創傷對你的人際關係有影響，都值得梳理」。

吳芷嫣指，避開亦是可行方法，「有人會避年去旅行，不出席親友聚會」。如果決定出席，就要預先做好期望管理，「有了心理準備，雖然仍會覺得難受，但至少心中有底」，可減低傷害。當下幫自己放鬆，如深呼吸、伸展。負面情緒一般會隨時間變淡，若試過與人傾訴、自我放鬆仍不奏效，甚至出現身體反應如持續失眠一兩星期，或需正視，尋求專業人士協助。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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