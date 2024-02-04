未來城市：來港購物不再吃香 旅客愛打卡 一簽多行難救零售

文化比商品吸引

農曆新年將至，內地春運已展開，預料鐵路客流量大，但光看數字不夠具體，上周三記者到西九龍高鐵站一探，不知是否平日關係，票務大堂人流不及去年重啟跨省長途列車服務時，離港大堂和抵港大堂距座無虛席還差一大截。車站內的商店也幾乎無人問津，玩具精品店店員張小姐留意到，新年前一周來往的遊客比再上一周翻倍，只是他們拿着行李諸多不便，不會在店舖駐足停留，「多數問路去廁所，經過不會停下」。記者的確不太看到有客人閒逛，大多選擇一把椅子坐下休息，剛好碰着尋找行李寄存服務的黎先生。港人黎先生剛送別好友，正等候到廣州的列車，因工作緣故，他經常來回穿梭內地多個省市，稱京滬穗他都住過，其中廣州住了4年，現定居新加坡，短暫回港，他感覺疫情過後「香港少咗人，可能因為真的走了很多人，移了民，遊客也傾向一日遊，不太過夜，街道變得沒那麼擠迫」。「香港有咩好嚟？香港（物價）好貴」，這是他憶及江蘇好友M小姐告訴他對香港的印象，但去年12月中黎先生帶她在港遊玩，她還是按捺不住想購物的心，到尖沙嘴廣東道買名牌手袋，大概因為「買奢侈品感覺香港便宜一點，品質亦有一定保證」，但他說最吸引M小姐的不是美食，也不是名牌袋，而是香港文化。他記得當時正好遇上張學友在紅館開演唱會，M小姐雙眼頓時亮了，他連忙撲飛，希望她首次來港的旅遊體驗不留遺憾。吸引遊客的是文化，而不是商品，車站內的黎先生如是說，那麼站外的情况如何？

旅客：香港購物跟內地沒分別

通關一年，有些內地旅客熱點物是人非，有些則熱鬧依然。去年「五一黃金周」首日，記者曾到紅磡和尖沙嘴一帶考察。當時紅磡崇安街和土瓜灣道專為內地旅行團提供膳食的食肆「嘉樂軒」和「富源酒樓」外不時會見到衣服扣上襟章的團友進內享用午膳，「嘉樂軒」曾因團客聚集而引熱議。當日上午11時至中午12時半期間，記者觀察到至少有12輛旅遊巴駛至，每團約有40人。惟上周四重遊舊地，「嘉樂軒」門可羅雀，不再見有內地遊客擠擁在行人路的情景。

團餐酒樓去年暑假結業招租

不過沿崇安街再往前走能看到有4輛旅遊巴在中華基督教會基道中學對外的馬路停泊，約有20名內地團客在候車。來自深圳的萬先生說他花費約2000港元報了港珠澳三地的五天四夜旅行團，其間在香港逗留兩日一夜，他隨團逛了不少「老生常談」的旅遊景點，例如海洋公園、金紫荊廣場和維多利亞港，說到這些景點時他並沒有很雀躍。再談他剛在嘉樂軒吃午飯的體驗，他覺得香港的食物質素跟深圳相比「菜一般」，物價也高得多。他瞥了瞥手裏拿着的一大袋東西，有不少藥品和面膜，他稱那裏至少價值2000元。雖然在香港能買到的商品種類多，但他不禁嘆了一句「很貴」，惟感覺香港值得一遊，「下次會自由行，報團太多套路（遊說手段）了，不停叫你買東西」。至於土瓜灣道的「富源酒樓」，據稱因生意不理想，早於去年暑假結業，舖位至今仍在出租。

離開土瓜灣，剛踏上尖沙嘴彌敦道，就看到內地遊客三五成群拖篋而至，在紅綠燈處停下，紛紛拿出手機相機拍照，朝他們拍攝方向一看是重慶大廈。「因為王家衛的電影《重慶森林》」，來自安徽合肥的林小姐興奮地告訴記者，她從小愛看香港電影和電視劇，而重慶大廈是《重慶森林》主要取景地，甚具代表性，特意前來打卡，「來到尖沙嘴街頭像看電視劇一樣」，她腦海中的香港電視劇場景頓時重現眼前，一如她對香港的初印象：「節奏很快、很文藝、很復古，沒太大落差感」。尖沙嘴一向予人「名店，購物」的印象，卻沒看到林小姐提着大包小包的物品，她手上只有一部相機。

「逛（尖沙嘴）的話我覺得應該挺好逛，可是我沒有購物，我主要是看街景。」她覺得在香港購物跟在內地買沒什麼分別，一來價格不算低，二來「該有的店內地也有」，譬如說名店Louis Vuitton（LV），她沒打算購置新袋，路過LV時見到大排長龍，反觀在內地買不用排隊，價格也差不多，又考慮到回內地時要報海關，不然被徵收額外稅項，因此覺得沒必要在香港買奢侈品，直言：「（內地）大城市的繁華程度也差不多，就是對這些（名店）已經見怪不怪了。」比起名店、太平山山頂、維多利亞港這些旅遊景點，最吸引她的還是香港獨有的城市風貌。

與林小姐道別，走到素有「名店街」之稱的尖沙嘴廣東道，上周四仍算人潮洶湧，特別是林小姐提及的LV門外約有20人的人龍。但引人注目的卻是，LV對出的行人路也有遊客在排隊，湊近一看發現他們等着與LV的招牌合照。購物或許不是人人所好，但綜觀記者問到遊客的消費評價，還有遊客到貴價名店外打卡，「貴」或許是多數遊客對香港的觀感，霎時想起看上去「平民」一點的上水。

水貨重地人流大不如前

拖篋水貨客、藥房化妝品店水泄不通的景象，曾遍佈昔日的上水。記者上周二到訪水貨客勝地石湖墟，拖篋旅客和藥妝店依舊，人流卻大不如前。記者那天下午4時抵達港鐵上水站A出口，站內已見到有遊客急不及待點算戰利品，把它們從購物袋取出，再放進行李箱裏，記者好奇問她一句：「你們買了多少物品，簽帳有限額嗎？」她只回了一句：「用微信、支付寶不設限！」然後趕忙把戰利品統統收納好。正想像內地客擠滿上水的景象，走到新樂街時卻發現與現實不符。從新樂街2號走到46號，至少能看見5間藥妝店，惟當中開着門做生意的只有兩間，同一條街道上有兩個空舖位的鐵閘貼滿招租告示。記者使用Google街景服務查看新樂街近幾年的商舖變化，發現單是新樂街34號這個舖位，3年間已兩度易手，該舖於2019年11月為「百翹美妝」，至2020年7月改為「騰發藥妝」，2023年6月變成美容專門店「美の源」。上周二到訪，上址打回原形，舖位重作「百翹美妝」，惟記者到訪時店舖未有開門營業。屹立新樂街至少30年的雜貨店老闆程先生稱，去年通關以後的3月，新樂街多了新開張的商店，形容那時的舖位「爆晒」，大概是以為通關後會多內地客購物，後來抵擋不住高昂的租金而結業，他卻豪言：「通唔通關對我無乜影響，都係賣汽水啫。」

他續說：「現在就算平租也沒用。」他如此悲觀是因為「無客」。2009年之前，未有為合資格深圳永久居民引入的「一簽多行」，石湖墟的客人要是本地人，「他們買東西帶回內地」，後來開放「一簽多行」，就多了從深圳過來買奶粉的水貨客，衍生不少本地跟內地人的矛盾。再後來2015年「一簽多行」改為「一周一行」，加上最近3年新冠疫情，程先生說專業水貨客也未必捱得住而要轉行。不止是水貨客，其他行業如零售業和餐飲業也大受疫情影響，他憶及雜貨店隔籬原本有一間生果舖和藥房。舊的已去，新的不來，他沒直接道明新樂街的市况，而是打趣道：「你看看有多少空舖就知道了。」他自嘲要不是店舖面對球場，大人小朋友打完波之後會來買汽水，他的生意也熬不過去，「老實說零售業不會在上水（做生意），遊客會去旺區如尖沙嘴旺角，不會來這麼鄉村的地方」。

迎跨境童口味 雜貨店賣奈雪的茶

雜貨店的雪櫃除了放着維他檸檬茶和汽水這些常見飲品，還有記者不太熟悉的內地品牌「奈雪的茶」出產的果茶，是程先生自去年6月進貨的飲料。飲品銷情雖然一般般，但他說上水很多跨境學童，他們喝不慣香港的飲品，會選購自己熟知的內地牌子。那麼再往前走有「藥房街」之稱的新康街又如何？記者從新康街2號走到98號，整條街至少有23間藥妝店，其餘不乏批發零售舖，有些原為「美妝店」的舖位只遺留招牌，店面被用來賣年花，亦有至少4個空舖位貼滿招租告示。

全面通關後，旅客的消費慾和零售業的繁華真的不再嗎？香港旅遊業促進會總幹事崔定邦說內地人已經習慣網購，能買到大部分香港商品，「我不認為內地居民需要（特意）來港買港貨」，又指疫情後內地旅客來港「爆買」的情况不復見。早前有報道指政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，以爭取內地旅客多來香港消費，崔定邦稱深圳的服務業水平已跟香港「平起平坐」，但認為恢復「一簽多行」便利深圳居民來港經商和購物，主要惠及零售業和餐飲業。程先生對此卻不甚樂觀，直言：「有番『一簽多行』都無用。」那麼本地零售業該如何走下去？還是應順勢而為發展文化旅遊？

【本地零售篇之二】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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