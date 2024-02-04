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2024年2月4日星期日
星期日生活
星期日生活
通識導賞：「元荃」易明 「乾隆」一頭霧水 尋找香港百條隱世古道
立春畫龍
揮墨送祝福
周日話題：陪伴工傷遺孤的人們 教我如何說再見
星期日現場：從城中村進駐南頭古城 貼地藝團走讀深圳
誰人日記：大奇蹟日
老少女之麻糬周記！
主題旅遊：中美洲小國薩爾瓦多 比特幣通行使用的實驗
阿貓阿狗：#221 潮濕
無名周記：日本的火紅年代
圖文城市：水土不服
同場加映：《不虛此行》——沒有理想的人不心虛
五音筆傳：DOMi & JD BECK：神童級怪物 貼地幽默真天才
#014 金魚囝
平安祭：歲末鐘聲
影像特區：竹編塑金鱗 龍騰迎新春
劇透紙背：喜劇電影中的梅艷芳
評影習寫：Mami Wata——一條臨海小村的神話
家明雜感：《獨立時代》——楊德昌的台灣愛恨
影片簡評
單元連載：香港書84
星期日文學‧《文學的海峽中線：從世變到文變》：渡海而來的文與學——台灣學者梅家玲專訪
{棟篤笑達人}Jordan Leung 難忘靈魂出竅興奮感 開咪搞GAG 最原始表演
餐桌共學：留海洋一碗喘息
打開垃圾：街坊廚餘製堆肥 回歸社區泥土
ways of seeing：寨城高手雲集 妖怪打出旋風掌 童年回憶拼湊荒誕盛宴
未來城市：來港購物不再吃香 旅客愛打卡 一簽多行難救零售
誰人日記：大奇蹟日
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【明報專訊】剛剛打開Netflix，又發現了一套新的紀錄片，名叫The Greatest Night In Pop。
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