農曆新年也是工業傷亡權益會忙碌的時節，義工們忙着做角仔年糕送給工傷者的家屬，因為家屬在失去親人之後，每逢節慶倍加傷感，工權會在節慶日子特別念記關愛他們，記者鄭思思早前便跟工權會總幹事蕭倩文與安達臣道塌天秤意外的遺孤到西貢玩耍BBQ，這對年幼姊妹的父親遇意外死亡後，母親接着亦患癌去世，對於如何幫助遺屬跟親人告別，蕭倩文相信迴避不提，不是辦法。

聽說不少人會北上深圳到大型超市辦年貨，但其實深圳也有好玩的文化旅遊，記者梁景鴻訪問了剛從城中村搬進南頭古城的藝團「握手302」，原來相比起山姆旗艦店所在的前海及深圳灣口岸的后海，南頭古城與香港的淵源更深。

下周日大年初二不出報，這裏先預祝讀者新年大吉，身體健康。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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