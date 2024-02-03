無敵維港景伴情人節大餐 大師級牛扒獻給你的「王后」

世界第一屠夫主理 靚牛由頭歎到尾

以前衛、藝術定位的酒店品牌MONDRIAN遍佈世界各地，包括倫敦、紐約、康城、新加坡等地，早前落戶香港，於尖沙嘴赫德道開業。位處酒店39樓的Carna by Dario Cecchini是餐廳品牌於亞洲區的首間分店，由來自意大利的大師級屠夫Dario Cecchini伙拍意大利籍主廚Daniele Milliani共同主理，帶領客人從頭到尾品嘗牛的各種部位。

被譽為世界第一屠夫的Dario，家族8代都是屠夫，這深深影響了他的烹飪哲學。他小時候只能吃店裏賣剩的牛肉部位，至現在他已能熟練地切割及烹調各部位，Dario重視食物質素之餘，亦強調對動物保有尊重及恭敬的心，確保用盡牛的所有部位，並用得最好。他相信，只要烹調適當，所有部位都可充分利用。因此，餐廳的菜式涵蓋18款不同切割的牛肉部位，由扒房供應的經典肉眼、西冷至Flat Iron牛扒、佛羅倫斯T骨牛扒（Bistecca Alla Fiorentina）等，更有牛舌、牛骨髓、牛頸脊、牛尾等部位，充分貫徹「從頭到尾」的飲食概念。

前菜牛腱肉軟腍 肉丸藏牛骨髓熏香

在眾多菜式中，Dario最愛的是招牌菜之一Insalata Di Tenerumi。這道前菜選用了牛腱肉，以紅蘿蔔、西芹、洋葱、迷迭香等浸煮2小時，讓肉質軟腍，做法有點類似港式鹵水；配以他秘製的鹽及橄欖油，帶出牛腱肉的香甜。至於配菜沙律則以紅蘿蔔絲、西芹絲及洋葱調味炮製；另外再將這3種配料打成蓉，帶來豐富又清爽的口感。另一必試菜式是Polpette Ripiene Di Midollo牛骨髓炸肉丸，別看它「黑糊糊」像是燒焦了，其實內有乾坤。Daniele先將牛腩肉撕開製成球狀，並在中央釀入牛骨髓再炸，以炭燒出煙熏效果及香氣，搭配橙醬來提升鮮味。咬一口，肉丸沒想像中的油膩，反而搭配酸微微的橙醬，即時開胃。

「零浪費」雞尾酒 牛脂泡威士忌添香

受到Dario啟發，熱愛烹飪的Daniele同樣秉持對肉類的尊重，以適當的烹調方式炮製每種食材，並期待為本地客人帶來獨特的用餐體驗。作為扒房招牌作，炭燒菜式自是不能錯過，其中佛羅倫斯T骨牛扒是意大利Tuscany馳名的牛扒部位，他將牛肉風乾熟成45日，再以炭火燒香，肉味香濃兼特別juicy！有佳餚，又怎可以沒美酒？餐廳貫徹環保理念設計「零浪費」雞尾酒，將意式食材融入雞尾酒中，包括招牌Carna，以牛的油脂浸泡波本威士忌，增添香氣，配搭岩鹽楓糖漿、孜然苦艾酒，雖屬「重口味」之作，但入口卻非常順滑。

番茄意式燉飯 嘗盡戀愛酸甜

為迎接餐廳的首個情人節，Daniele帶來7道菜情人節套餐，賣相精緻，並且為每道菜起了特別的名字，例如意式燉飯Our Love Infused Risotto，以番茄入饌，清甜中帶點微酸，配以水牛芝士、煙肉及烤燈籠椒，再以羅勒油墊底，味道香甜口感豐富。當然來到這裏，重點當然是鋸扒，可以點一份炭燒牛扒Queen's Cut給你心目中的「王后」，來自美國和牛稀有獨特的chuck flap部位，位置大約位於牛頸及肩胛之間。Daniele指，這個部位相傳是意大利王后的最愛，油花豐富細膩。他以炭火燒香，將外層燒得焦脆，肉味香濃，再配西芹蓉、薯仔粉及時令的酸櫻桃醬來平衡味道及層次。若小倆口想趁情人節吃得豪一點，來這裏燭光晚餐，分量夠飽肚，又有質素，定能滿足。●

Carna by Dario Cecchini

價錢：情人節晚餐每位$1188，另加一

營業時間：晚上6:00至午夜12:00

地址：尖沙嘴赫德道8A號Mondrian Hong Kong 39樓

查詢：3550 0339

文：陳真紀

模特兒：Yvette、Max

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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