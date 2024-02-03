明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

飲食

無敵維港景伴情人節大餐 大師級牛扒獻給你的「王后」

【明報專訊】情人節是愛侶們一年一度的甜蜜節日，為了讓另一半有難忘回憶，當然要做足準備。近期有哪間餐廳擁有靚裝潢、靚海景、高質食物，兼且新開又是網上熱話呢？剛於尖沙嘴一新酒店39樓開業的Carna by Dario Cecchini，便集齊以上所有元素，既能飽覽維港海景，又有被譽為世界第一屠夫的Dario Cecchini切割牛肉，讓你「由頭吃到尾」。如此高質安排，相信能為你在情人節節目一欄加分不少。

世界第一屠夫主理 靚牛由頭歎到尾

以前衛、藝術定位的酒店品牌MONDRIAN遍佈世界各地，包括倫敦、紐約、康城、新加坡等地，早前落戶香港，於尖沙嘴赫德道開業。位處酒店39樓的Carna by Dario Cecchini是餐廳品牌於亞洲區的首間分店，由來自意大利的大師級屠夫Dario Cecchini伙拍意大利籍主廚Daniele Milliani共同主理，帶領客人從頭到尾品嘗牛的各種部位。

被譽為世界第一屠夫的Dario，家族8代都是屠夫，這深深影響了他的烹飪哲學。他小時候只能吃店裏賣剩的牛肉部位，至現在他已能熟練地切割及烹調各部位，Dario重視食物質素之餘，亦強調對動物保有尊重及恭敬的心，確保用盡牛的所有部位，並用得最好。他相信，只要烹調適當，所有部位都可充分利用。因此，餐廳的菜式涵蓋18款不同切割的牛肉部位，由扒房供應的經典肉眼、西冷至Flat Iron牛扒、佛羅倫斯T骨牛扒（Bistecca Alla Fiorentina）等，更有牛舌、牛骨髓、牛頸脊、牛尾等部位，充分貫徹「從頭到尾」的飲食概念。

前菜牛腱肉軟腍 肉丸藏牛骨髓熏香

在眾多菜式中，Dario最愛的是招牌菜之一Insalata Di Tenerumi。這道前菜選用了牛腱肉，以紅蘿蔔、西芹、洋葱、迷迭香等浸煮2小時，讓肉質軟腍，做法有點類似港式鹵水；配以他秘製的鹽及橄欖油，帶出牛腱肉的香甜。至於配菜沙律則以紅蘿蔔絲、西芹絲及洋葱調味炮製；另外再將這3種配料打成蓉，帶來豐富又清爽的口感。另一必試菜式是Polpette Ripiene Di Midollo牛骨髓炸肉丸，別看它「黑糊糊」像是燒焦了，其實內有乾坤。Daniele先將牛腩肉撕開製成球狀，並在中央釀入牛骨髓再炸，以炭燒出煙熏效果及香氣，搭配橙醬來提升鮮味。咬一口，肉丸沒想像中的油膩，反而搭配酸微微的橙醬，即時開胃。

「零浪費」雞尾酒 牛脂泡威士忌添香

受到Dario啟發，熱愛烹飪的Daniele同樣秉持對肉類的尊重，以適當的烹調方式炮製每種食材，並期待為本地客人帶來獨特的用餐體驗。作為扒房招牌作，炭燒菜式自是不能錯過，其中佛羅倫斯T骨牛扒是意大利Tuscany馳名的牛扒部位，他將牛肉風乾熟成45日，再以炭火燒香，肉味香濃兼特別juicy！有佳餚，又怎可以沒美酒？餐廳貫徹環保理念設計「零浪費」雞尾酒，將意式食材融入雞尾酒中，包括招牌Carna，以牛的油脂浸泡波本威士忌，增添香氣，配搭岩鹽楓糖漿、孜然苦艾酒，雖屬「重口味」之作，但入口卻非常順滑。

番茄意式燉飯 嘗盡戀愛酸甜

為迎接餐廳的首個情人節，Daniele帶來7道菜情人節套餐，賣相精緻，並且為每道菜起了特別的名字，例如意式燉飯Our Love Infused Risotto，以番茄入饌，清甜中帶點微酸，配以水牛芝士、煙肉及烤燈籠椒，再以羅勒油墊底，味道香甜口感豐富。當然來到這裏，重點當然是鋸扒，可以點一份炭燒牛扒Queen's Cut給你心目中的「王后」，來自美國和牛稀有獨特的chuck flap部位，位置大約位於牛頸及肩胛之間。Daniele指，這個部位相傳是意大利王后的最愛，油花豐富細膩。他以炭火燒香，將外層燒得焦脆，肉味香濃，再配西芹蓉、薯仔粉及時令的酸櫻桃醬來平衡味道及層次。若小倆口想趁情人節吃得豪一點，來這裏燭光晚餐，分量夠飽肚，又有質素，定能滿足。●

Carna by Dario Cecchini

價錢：情人節晚餐每位$1188，另加一

營業時間：晚上6:00至午夜12:00

地址：尖沙嘴赫德道8A號Mondrian Hong Kong 39樓

查詢：3550 0339

文：陳真紀

模特兒：Yvette、Max

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕意大利菜 Mondrian Hong Kong 新餐廳 尖沙嘴美食 尖沙嘴餐廳

上 / 下一篇新聞