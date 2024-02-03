規格：長鏡縮短除笨有精

【明報專訊】今代S24系列硬件上，換上了2024年全新核心的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3，S24 Ultra版的6.8吋屏幕則一改作風，取消了以往的圓角邊框，手感更像昔日的Note。拍攝方面，Ultra版最大改動是取消了上代的10倍光學長焦鏡頭，但換來像素更高的5倍長焦鏡頭。