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2024年2月3日星期六
E潮
實測Samsung AI手機即譯通話 有聲有文無延滯
AI功能2：生成摘要方便
AI功能3：執相未夠仔細
AI功能4：會議紀錄識認人
AI功能5：一圈即Google
規格：長鏡縮短除笨有精
e同級：小米分析用家特徵 隨時生成「打卡照」
vivo連接「超級大腦」 關鍵字相簿搵相
無敵維港景伴情人節大餐 大師級牛扒獻給你的「王后」
飲食Quicknote：淺水灣靜享浪漫燭光晚餐
麗晶情人節甜蜜大餐
AI功能4：會議紀錄識認人
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【明報專訊】在開會時，用家可使用轉錄助手Transcript Assist功能，將在場與會者的發言轉錄成文字（圖），這個轉錄功能更可分辨不同的發言者把內容整理，提升日後製作會議紀錄的效率。
[E潮]
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實測Samsung AI手機即譯通話 有聲有文無延滯
AI功能2：生成摘要方便
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AI功能4：會議紀錄識認人
AI功能5：一圈即Google
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