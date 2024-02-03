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E潮

實測Samsung AI手機即譯通話 有聲有文無延滯

【明報專訊】去年ChatGPT、生成圖像等大放異彩，令人工智能（AI）科技成為焦點，很多手機商亦看準時機，投入這股熱潮。究竟AI結合手機可以做出什麼新玩法？

周中剛於香港發售的Samsung全新旗艦Galaxy S24系列，無論是S24 Ultra、S24+或S24，全線都加入新開發的Galaxy AI技術，通話即時雙向語音連文字翻譯、自動做會議紀錄、智能執相，甚至隨手一圈為圖片搜尋資料，e潮版記者實試這些功能，哪些最實用？

【龍年新手機巡禮．2】

AI功能1：改文神器 執靚短訊

S24系列新設功能——通話助手Call Assist，用家只要打出電話時按下Call Assist圖案，便可選擇即時語音或文字翻譯。可以一邊跟對方通話，一邊即時聽到語音翻譯，或在分屏模式中看到通話內容的即時文字翻譯。即使對方並非使用S24系列手機，亦能聽到語音翻譯，外遊打電話時最實用。

另一新AI功能聊天助手Chat Assist，當用家在不同的社交Apps輸入文字之後，按一個鍵便會協助你分析句子內容有沒有錯別字、語法不當，提供修改建議，並且會提供不同語氣或風格的改寫版本，輕鬆的正經的任你選擇；配合預設鍵盤支援13種語言的即時翻譯，令手機變成與外國人的溝通神器。

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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