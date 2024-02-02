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尖沙嘴三角「密室」 快閃藝術展24小時無休

【明報專訊】尖沙嘴近期出現一間耐人尋味的三角形街舖。它約100多平方呎，後門塗鴉鐵閘緊鎖，牆上貼滿舊街招，門前掛着殘舊招牌，東歪西倒的英文字寫着找換店，同時掛上The Corner Shop黃色燈箱。正門沒有門口，卻有數塊黑框玻璃。從玻璃窺探，這間看似丟空的「密室」原來是個展示雕塑的藝術空間！

奇怪的三角形空間勾起途人好奇心，不禁停下腳步，觀看內裏擺放的雕塑。黃色燈箱顯示的The Corner Shop正是此藝術空間的名稱。它正是由街舖對面剛開業不久的酒店Mondrian Hong Kong開設的24小時快閃藝術空間，並會舉行多個展期約6至8星期的短期展覽。

酒店設置 藝術延伸社區

Mondrian Hong Kong注重藝術文化，酒店內展出多件藝術作品。但考量到未必人人會特地走進酒店，酒店亦剛巧發現對面有一空置街舖，於是租下來開設快閃街頭藝術空間，將藝術延伸至社區。它刻意保留原有的破舊招牌、鐵閘、地板、喉管、洗手盆、牆壁等，同時標榜24小時營業，途人在任何時間經過都能夠通過大玻璃觀賞展覽，輕鬆接觸藝術。本地現代雕塑家潘星瑋（Anton）認為24小時的概念很好：「通常快閃展覽，都總有熄燈的時候。但它是24 hours（開放），無論你幾時來，都會睇到入面的東西，運用不同眼光、色彩去觀賞。」

首展「輾壓汽水罐」 喚醒環保意識

The Corner Shop開幕前廣招藝術家，挑選多名本地或居港的新進藝術家，作品貼合酒店重視環保等理念。早前完結的首展帶來居港法籍藝術家 The French Girl（Caroline Tronel）的經典作品Giant Crushed Cans，通過大小粉紅色輾壓汽水鋁罐裝置藝術，喚醒公眾關心環保。

現時則舉行Anton主理的The Rubiks雕塑展覽，展示他最新The Rubiks扭計骰雕塑系列其中3件作品，分別是Lunging、Bestowal和Compass，其不規則的顏色雕塑，構圖抽象簡潔，運用很多modular（模板）組件。空間內設置24小時射燈，方便公眾人士觀賞雕塑。Anton分享，他先運用紙皮或展板摺成多個模型後，然後使用耐候鋼（corten steel）製作，經燒焊、打磨、噴油等多個工序製成作品。「鋼鐵無論怎樣燒，『摺』位都會有弧度，要靠多番打磨磨平才看似挺直。」這些摺痕令人聯想到輕巧的摺紙，「我的擺放方法也令人產生視覺錯覺，以為它們很輕，但其實每個重約20公斤」！

不規則雕塑 探索人際關係

作品背後的意義，是探索人與人之間的關係，創作概念源於Anton自身經歷。他生於香港，13歲赴澳洲升學，4年前回港從事雕塑藝術。回港後他發覺與家人和朋友的溝通，甚至工作方式也很不同。在澳洲他可以很獨立、專心去創作，「不同的是在香港要靠collaboration，識人去合作做一些事情。一開始我不明白，對香港產生好似熟悉但很陌生的感覺。於是我想通過作品，探索人與人的關係」。他指每個人對某些事情的看法不一樣，存在差別，產生誤解，例如每個人對「親密朋友」的定義不一，有人覺得要經歷很多事情才能夠成為親密朋友，有些人覺得認識已算親密。他體會到人與人之間的誤解，並不是對於事情的不理解，只不過是每人有不同的角度、背景。

「我的雕塑，用很多modular和簡單的pattern，那些pattern看起來很不規則，但都有一個master pattern（原始模型），不規則得來但又相似，產生那種很像認識但又不認識的尷尬感覺。」從不同角度可以看到不同的形狀，正如每個人有不同的想法。「這可以帶來一個open ending的想法，讓大家思考：從自己的角度看覺得這雕塑是什麼呢？」展覽暫定展出至3月上旬，大家經過尖沙嘴時不妨駐足看看。順帶一提，The Corner Shop快閃藝術空間日後將移師其他位置，詳情有待酒店公布。

The Rubiks雕塑展覽

日期：即日至3月上旬（暫定）

地址：尖沙嘴赫德道11A至11D號The Corner Shop藝術空間

網址：shorturl.at/qGQ24

fb或IG：@MondrianHongKong

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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