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「設計收藏」 動盪下崛起

【明報專訊】近年不少拍賣行也開發設計家品的新門類，主打的多為1950、60年代的意大利或北歐木製家具。「收藏設計品」慢慢發展成一種潮流，連向來走社會設計及激進設計（radical design）路線的荷蘭設計周（Dutch Design Week，下稱DDW）在2023年10月舉行的展覽中也明顯轉向，多了以「收藏設計品」為主角的展示，當中有不少可點綴家居的收藏品。

動盪時期構想烏托邦

無論是中美貿易戰、俄烏軍事衝突，還是最近的以巴武裝對抗，也為設計師及設計業帶來負面衝擊，削弱了培育面向未來的設計所需環境。今屆荷蘭設計周（DDW）以Picture This為主題，本身有想像之意，試圖讓參與的設計師和觀眾在這動盪時期構想烏托邦般的願景。另一方面亦貼合當下的社交媒體文化，拍下於展內的一事一物上傳網上分享。展內有些長期合作的參展單位依舊以社會設計為本，如Biobased Creations的Possible Landscapes，展示De Peel的再濕泥炭地等城鄉再生土地研究的最新發展；Accenture的無人機貨運系統Wings for Aid，展示能自動展翅着陸的紙箱和安全空投系統如何運送急救物資。

今屆DDW繼續由創意總監兼聯合創辦人Miriam van der Lubbe主理，當中最大變化該是整個佈局以設計收藏品為主，特別另設全新的Woensel Backyard-S展區，推廣荷蘭設計收藏品。整個展區共有8個地點，展示50多名設計師的作品，貼合今屆主題以吸睛為本。

荷蘭設計重要一環

荷蘭設計一向是當代收藏設計的重要一環，當中最大的分水嶺，該是1990年代崛起的Droog Design設計團隊，當時跟不少年輕設計藝術單位如Marcel Wanders、Richard Hutten、Maarten Baas、Formafantasma等合作，成為他們走向國際的跳板。當中有不少作品，如Tejo Remy設計的Chest of Drawers和Rag Chair，Marijn van der Poll的Do Hit Chair，又或是Marcel Wanders的Knotted Chair，都是不少收藏家甚或博物館的藏品。後來荷蘭設計以社會設計為發展大勢，轉移了大眾對當地現代收藏設計的視線；但不少收藏展如法國的PAD、美國的Design Miami及比利時的Collectible Fair等的策展人及參展藝廊，都會到DDW發掘新秀。作為主辦單位，當然看到這個「肥水不流別人田」的商機，開闢新的專用展區Woensel Backyard-S，正好重振荷蘭被低估的「設計收藏品」實力，亦能讓設計師直接跟藏家交易，減低對外國畫廊和展會的依賴。

由Sunhyo Mast和Lenny Stöpp策劃的Any Port in a Storm，便在展區內的3個「吉舖」，展示荷蘭本地的設計家品，例如鹿特丹設計師Sebastiaan Straatsma的Big Black鏤空花樽，Rik van Veen用上水管製成的HDPE家俬系列。Them Belly Full展覽則集中比利時設計師的作品，例如Shun Yoon的鋁製Wavy Shelf，Nicolas Zanoni的Spinner Planter。藝廊KEVN中則有由Dyaders Collective主理的The Alligator and the Bird展覽，讓設計風格兩極的設計師跨界合作，包括Tim Teven及Flora Lechner合作的TF V1-05 Ultra Dust垃圾桶及掃把套裝，Teun Zwets及Pepijn Fabius Clovis如被吹脹了的紅色櫃子Cabinet 6等。

不忘可持續發展

除了新的收藏主題展區，今屆亦有不少以設計收藏品為主的展覽，如選址於Eindhoven中央車站、由Sandra Keja Planken和Job Keja主理的Messmerizing便是其一，展示Sjang Niederwieser以自然為靈感的石框家品My Stone系列，以及Victor de Bie重新演繹荷蘭Delfts blauw瓷器的FOUDAMOUR系列。當然，在可持續發展的大前提下，設計收藏品亦需具環保考量，例如DDW常客Kazerne便以Evolving Harmony，展示一系列環保設計收藏品。Studio Rollo設計的Aureole系列，以向日葵盤狀花芯（disk florets）複雜線條為靈感，用上黑色石英砂3D列印技術製成，遵循單一素材的環保原則。Miles Le Gras使用法國奧斯曼建築屋頂回收得來的鋅製瓦片製成的Cabinet Écume，採用鋅片折疊技術，令作品加添一重向法式傳統工藝致敬的價值。

顯然這些展品均受到世界局勢影響，需鞏固當下市場：設計收藏品某程度上較着重其保值及升值的潛力，變相削弱了展望未來社會設計的發展。雖然設計產業應有「讓世界變得更美好」的責任，但在局勢不明朗而設計收藏市場日益蓬勃時，設計也不能獨立於經濟體系。DDW向來的定位，或是今屆的主題，也有預測世界未來的意味，「設計收藏」是不是就是未來的大趨勢？在離地（未來設計）與腳踏實地（設計收藏）之間，大會、設計師、品牌該如何確立自身形象，同時顧及生存現實？

文：Dawn Hung

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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