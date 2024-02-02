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開眼 大都會文藝誌

【東京】肌肉痛

【明報專訊】一二月，是世界各地開始報讀碩士博士的月份，而在日本則是前述課程開始面試、考試的日子；實在很想擺脫右上角自我介紹裏「浪人」的身分，所以我再次成為眾多考生的其中一分子。

在東京有很多美術大學，當然體力和金錢上不容許你考十間八間；有了去年只考一間，「衰咗就瀨嘢」的失敗經驗，今年我鎖定了幾間心儀學校，展開整整一個月的考試生活，寫這篇文章時仍有半個月的考試等着我。在香港開個展、出書，甚至讀大學，我都是一味靠衝，然後有很多貴人相助才成功。簡單來說，對於不夠努力、成熟和全面的如此一個我，實在有很多人幫我包底。獨自在異地尤其是日本，常常都因為搞不清楚狀况而覺得自己是系統中的error。

都讀到碩士，我曾非常愚蠢地以為作品的趣味性大於一切，所以拿着漫畫去面試日本畫課程也是可以的。別的考生都是抬着作品繳交，學校職員看着我一個紙袋就能裝好的作品滿面錯愕；教授在一室日本畫中看着我那本黑底紅字《地獄行》同樣滿面錯愕。他們甚至沒拿起過來看，我才知道大鑊了。一個日本朋友聽罷這件事，他帶着感嘆和同情的語氣說：「你也是個奇抜的人呢。」日語的奇抜常常跟言行和打扮一起使用，總之是怪到無譜。

在流了一公升眼淚和擔心去留問題後，我決定收起過去奇抜的自己，重整旗鼓做符合框架的準備。在日本考繪畫類的碩士，如日本畫、油畫、版畫，主要由￼ 實技，4至7小時不等的素描或技術考試；￼ 1.5到2小時內寫800到1600字小論文；￼ 呈交兩件作品和作品集；￼ 只有5分鐘的面試，上述4點組成。過去9個月重新備考的過程，畫畫以外最重要是強身健體，因為想用不到一年時間追上別人學了起碼幾年的技術，實在沒有時間可以生病受傷m痛和耍憂鬱，必須保持身心健康。

雖說是東京的藝術院校，但有幾間都離開了東京23區，每次去考試都是大長征。東京call車非常貴，中國考生人多，他們會夾錢請貨車司機，一次過把數十人的作品運送到考場。連貨車司機都是中國人，同聲同氣。我也試過call車，發現遠距離移動還是電車最快最方便；於是幾天前我拉着跟自己身高差不多的兩幅畫作，從近千葉縣的家坐電車到神奈川縣的學校。強身健體效果不錯，帶着作品縣跨縣沒有受傷，搬幾次後更有了結實的二頭肌。

面對失敗的確孤獨而不安，但肌肉痛是如此實在，讓系統中出錯虛無縹緲的感覺着地。也提醒我，達成目標的過程就像練肌肉，要平穩踏實，不是靠衝。

文：Papaya Fung

（東京浪人生活中的三次元宅。著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]

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