【倫敦】Pope.L流變的藝術

作為Pope.L在倫敦的第一個大型個展，這個展覽名字的Hospital，並不是指醫院，而是取了該詞語在拉丁語中客人、陌生人的意思。藝術家想在展覽中強調與參觀者的互動，因此整個展覽的核心，就是一個大型互動裝置。而這個裝置，是發展自藝術家一個長期進行的作品Eating The Wall Street Journal，這個作品的前幾次展出，都是採用表演形式，要說的話，演出非常簡單粗暴，就是Pope.L把一整份The Wall Street Journal（《華爾街日報》）吃掉。作品的基石可說是藝術家對資本主義及消費主義的控訴，然而這個作品重新展出了數次，每一次藝術家都會作出改變，例如在MoMA展出時他變成坐在坐廁上，用麵粉把自己的皮膚染白，帶出對當時社會及政治的諷刺。而這一次作品變成了裝置藝術，3座逐漸崩塌的巨型白色木塔上放着坐廁、魚竿，以及主角The Wall Street Journal，而在展廳四周，都放着一碗石灰，上面的指示簡單地告訴參觀者可隨意利用石灰與作品互動。旁邊的其他作品，亦會隨着與觀眾的互動而留下痕迹，從而發生改變。

展覽有兩個展廳，另一個在對街的一所舊消防局內。入口處的Mat亦是互動作品，藝術家在門後擺放了一批乾菊花，它們會隨着時間，以及參觀者或工作人員的動作而慢慢破碎，變成另一個形態。

藝術家認為藝術品並沒有完成的狀態，因此每一次作品的展出都是一種暫時的模樣。如果把這個概念延伸，觀眾與作品的互動亦可以是作品流變（becoming）的過程。而這正是Pope.L想在展覽中嘗試的東西，令藝術品與參觀者的交流變得更雙向。

這個展覽的展期至2月11日。而在我完成這一篇的時候，赫然發現原來Pope.L已經在上年12月離開了這個世界。因此Hospital亦成為了他在倫敦的最後一個展覽，那就更值得去看一下了。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦 畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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