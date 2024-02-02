【香港】AR遊戲考古 真見由來不必眼

視覺藝術中心不如一般白牆畫廊，展示位置分散在1至5樓的通道，零零碎碎，令佈展難度增加。展覽卻恰好利用場地游走特色，透過手機電子遊戲，帶領大家逐層「過關」，恍如探險。觀眾可利用場地Wi-Fi下載App，遊戲設定為「陶隊長」失蹤，觀者需要一同追尋其下落。

電玩過關 促內外欣賞作品

電子遊戲與作業形成頗平衡的互利關係，無「搶fo」更令觀者聚神於整個「觀看」過程。

載入遊戲後可見一些任務，觀者需要拆解文字提示，找對並用手機影實有關圖騰或作品，畫面就會啟動AR動畫，呈現更多線索或關卡。當然，擴增動畫可令有如文物的樸古陶作新增一重視覺刺激。惟更深一層，遊戲讓人細看作品「外」與「內」，前者即有形的物料物質，後者即無形的作品意義。

肉眼不見的失落文明

有形在外，任務提示及詩句利用了作品形狀、圖案、象徵等細節，可見創作者的心思，這能令觀者更專注看細節，更多角度地欣賞眼前物。例如，容我劇透其中一個提示，乃在一堵鑲滿眼睛圖案陶磚的牆上找尋唯一一塊無眼的磚，便令人駐足片刻。無形在內，遊戲設定圍繞用家透過「文物」和密碼，嘗試了解一個神秘文明的失落，讓我聯想到歷史、記憶的斷層。到底是什麼令某種文明消失？那族群經歷了什麼？他們的故事亦無人知曉，記憶無從記錄，僅餘下哀愁和不完整線索。

以遊戲的提示作結，「真見由來不必眼」。最深刻的是3樓的「壁畫」，真相用肉眼看不到，只能在不見中看見。走過如此一段「考古」探險，深深感受到要追尋或保存珍貴的東西，無論是故事、記憶或是信念，實在要花很多力氣。

文：小東

（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人）

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