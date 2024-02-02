【紐約】Judy Chicago：她的故事

其中第四層展廳，佈置的是80多個女藝術家的作品，主題「The City of Ladies」引用自文藝復興時期女作家Christine de Pizan寫的《女性之城》（The Book of the City of Ladies）。這些對Chicago產生過影響的，或歷史上重要的女性創作者，包括Hilma af Klint、Claude Cahun、Emily Dickinson和Virginia Woolf等，是不是有些雜亂呢？也許是，不過catalogue（目錄）總是第一步，以數量震撼觀眾：你看，這些，那些，都是以前認真搞過創作的女性。

厭女階段 作品隱藏性別痕迹

看完展覽，我對Judy Chicago的人生很感興趣，繼而看她在2021年出版的第三本自傳The Flowering: The Autobiography of Judy Chicago。原來她作為藝術家剛起步的時候，也經歷過厭女的階段：她抽雪茄，談論摩托車，努力顯得很tough（硬淨），自認為跟整天談論男朋友的年輕女人不一樣。終於，她在基本上全是男性的藝術圈子裏得到一些認可，但不多——來她工作室裏參觀的人，總是對她當時的伴侶、一起合租工作室的男藝術家更有興趣。

在1960年代的創作中，她有意隱藏自己的性別，做一些抽象、大色塊、讓人看不出作者性別，甚至看不出人類痕迹的作品。她在自傳裏承認，其實她對極簡主義從來沒有多少興趣，但為了顯得中性，她把視覺語言降到最簡潔的程度，「如果我想被當成一個藝術家嚴肅對待的話，我必須遏制我作品中所有可能會被認為是女性作品的痕迹」。

「出櫃」告別父系姓氏

確實，有着這些躲藏和顧慮，她最早期的作品如今看來面目模糊，看不出她的個人特點和創作激情。這些作品不是真實的她。直到70年代，Judy Chicago實現了女性主義「出櫃」。第一步，改姓。她原名Judy Cohen，結婚後從夫姓，後來第一任丈夫意外去世。1970年，她決定把名字改為Judy Chicago——芝加哥，她的家鄉，灰色的風城，跟父系姓氏徹底告別。

她開始用女性身體、性器官、粉色等象徵元素。這些視覺材料，在今天看起來好像有些過時。例如，一整面牆象徵女性下體的作品，現在的觀眾會覺得已經看膩了。但在六七十年代，那是革命性的。從這個角度來看，如今顯得過時，說明女性主義藝術已經到了下一個階段。

可能出於作為手工藝者的偏見，整個展覽看下來，我對Judy Chicago本人概念先行的風格和審美沒有太大共鳴，但她和各種手藝人合作的作品似乎要耐看和有趣得多。她大概是個才華橫溢的演講者、能打動人心的社會活動家，讓那麼多人為她工作。在她的自傳封面上，她一頭紫灰色短髮，深梅子色唇膏，戴着彩色邊框墨鏡，穿一件寫着自己名字的黃色衛衣，一看就是精力充沛、說話犀利的阿姨。

她那件著名、和幾百個手藝人合作的The Dinner Party裝置，被Brooklyn Museum（布魯克林博物館）永久收藏，沒有出現在這次展覽。參展的還有不少合作項目，例如80年代初，她在Birth Project中和150多個刺繡及紡織手藝人合作，創作幾十件表現女性生育的紡織品：女體形象，像延綿的山，嘴巴微張，肌肉緊繃，陰部裂開，生產那刻的力量感撲面而來。

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網頁：www.linqiqing.com

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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