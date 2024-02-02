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開眼 藝述速遞

Friday Planner：繽紛聯展

【明報專訊】年近歲晚，到處張燈結綵，大紅大紫，一片喜慶氣氛，但也有點視覺疲勞。周末想看些不一樣的，刷新一下眼睛，刺激一陣心神。像是大館「Touch Gallery」最近正在舉行的亞洲藝術家聯展（展期至本周六），就既生動，又繽紛。

這次聯展主題是「Visual Narratives」，9個亞洲藝術家來自日本、韓國、香港和印尼，風格大異，感覺清新活潑，有的可愛而明亮，有的調皮又怪誕。特別喜歡金瀚娜（Hanna Kim）筆下的兔子，不因兔年將過，而是兔子是她想像的朋友，也是她的替身，星空下雙雙抱擁，在孤清中也可找到溫暖。最近電影《年少日記》宣揚以擁抱緩解傷痛、消弭憎恨；金瀚娜與兔相擁，則是借藝術和想像自我對話、自求慰藉。我也很喜歡池田孝友的「變化」命題作品，將亞克力（acrylic）顏料層層堆疊後切割，流動破裂的瞬間凝成永恆，頗有辯證意味。有作品名為Michael Jackson Pollock the picture，既有米高積遜載歌載舞的七彩熱鬧，也有波洛克的即興抽象。將此兩人的特色合名作畫的西方藝術家不少，池田孝友的日本式嘗試卻自有吸引力。同時間在大館設展的「江康泉：戰國龐克」，其中名為《過去．現在．未來．流血．流淚．流浪》的三頻LED顯示屏幕牆錄像裝置，有畫面如同傳統教堂玻璃畫與cyberpunk結合的風格，其幻彩設色和離散碎態，也可和池田孝友對話呢。

看過展覽，晚上不妨到大館旁奧卑利街新開的「Cheek to Cheek」，咖啡好，品酒氣氛佳，斑蘭蛋糕也是一絕。但最妙的是晚間的live jazz表演，地方雖小，卻是蘇豪久違的曼妙之音。在眾聲喧鬧之間，聽Ella Fitzgerald與Louis Armstrong歌聲進餐解饞，也支持我城音樂人的表演，就是最美好的晚上吧。

#大館 #Visual Narratives

#江康泉_戰國龐克 #Cheek_to_Cheek

[開眼 藝述速遞]

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