明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

hip-hop、藝展、潮物 「大人遊樂場」ComplexCon下月首抵港

【明報專訊】藝文盛事近日在香港鬧得熱烘烘，今個月情人節率先有英國設計師Anya Hindmarch的Chubby Heart登陸香港大街小巷，而3月香港藝術月的「第一炮」是藝文生力軍ComplexCon抵港，且節目詳情仍未公布，部分種類門票便於網上搶購一空。驟眼看名字還以為是科技公司，到底此一越洋移師香江的「盛事」什麼來頭？有什麼把炮？

ComplexCon來自美國，過往已經舉辦7屆，集音樂會、藝術展覽和潮流市集於一身，匯聚不同流行文化，猶如大人的遊樂場。往年ComplexCon訪客在場內人均消費為600美元（約4680港元），場內潮流商品的總收益達3000萬美元（約2.34億港元）。

周末套票售罄 單日票今午開售

第八屆ComplexCon除了在美國舉行，更首次衝出美國，定於3月22至24日在香港舉辦。ComplexCon香港尚未發布詳細資訊時推出早鳥優惠，已有不少人捧場，而在1月30日發售周末套票（即可出席3日演唱會及兩日潮流市集）4小時後已售罄；今天中午起發售單日門票。

揭幕音樂會 「三角度」復出

ComplexCon香港在首日日間並無市集，由晚上音樂會展開序幕——陳冠希相隔多年復出樂壇，與MC仁和廚房仔重組hip-hop組合「三角度」，兩岸三地hip-hop歌手劉柏辛、婁峻碩（SHOU）和Novel Fergus亦有份打響頭炮。香港在華語地區最早在1990年代建立hip-hop文化，例如軟硬天師和LMF，似乎也適合ComplexCon城市文化的氛圍。

ComplexCon香港租用亞博場地，第二、三日一邊有音樂會一邊有潮流市集，美國hip-hop巨星21 Savage和韓國hip-hop唱片公司AOMG旗下歌手亦會參與；市集內可看藝術、聽音樂和隨意飲食，參與品牌和潮流藝術家包括陳冠希創辦的CLOT、VandyThePink、Jeff Staple和軟硬天師的葛民輝等。市集售賣限量版潮流商品，飲食方面會與麥當勞聯乘。

ComplexCon也是試金石，向外國博覽會展示香港有否舉辦盛事的能力和吸引力。展方預計ComplexCon香港有3萬人次到訪，當中七成來自香港，三成來自外地。

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞