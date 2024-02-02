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由女尊男卑到平衡點 Pixy Liao偕伴拍怪照譜舒適區

【明報專訊】多媒介藝術家廖逸君（Pixy Liao）喜歡與日籍伴侶Moro一起拍看起來奇怪的照片。不少作品中，有穿衣服的她控制和指令着裸體的Moro，讓人疑惑這兩個人發生了什麼事——女性形象竟可這般強悍？

Pixy近日在刺點畫廊辦香港首個個展，也是她第一次來港。自2007年開始的攝影計劃「實驗性關係」，是她最有代表性的作品。她以不同姿態，在各地室內空間中，處於高位支配Moro，有別藝術史上普遍的男性凝視；Moro是她的道具，聽由指揮。

這次展覽是Pixy過往作品的匯整。屬於「實驗性關係」系列的照片《在丘比特之吻復活了普西莎之後》上，可看到Pixy身穿白衣，高舉相機機械式快門線，堅定的眼神看着鏡頭；Moro沒有穿內衣，身上只穿一條女僕圍裙和一雙白襪，臥倒Pixy大腿上。Pixy說，這張照片的靈感來自18世紀雕塑家Antonio Canova的《丘比特之吻》。只不過她成了本應是男性的丘比特，不用親吻，而是準備用電線啟動由Moro飾演的柔弱女生普西莎。

在Pixy的出生地上海，女性較自強。看過電視劇《繁花》的觀眾，會有這個印象。不過，中華文化中的性別定型也影響了她，如曾認為只能與比自己更成熟的男性相愛，受他的庇護和指導。到美國求學後，她才發現兩性關係的更多可能，後來更與年紀小5歲的Moro成為伴侶，是關係中有較大權力的一方。

摔角纏鬥像愛人關係

不過，照片中Pixy和Moro的姿態，是否就是平日的模樣？他們是逆轉了支配方向的伴侶嗎？Pixy說不盡然。她說兩人平時是害羞且個性不張揚的人，從照片都是在室內拍攝就可看出。她以「床上摔跤」系列中的《床上摔跤 3210（章魚伸展）》為例，解釋作品表演性，「我在摔角比賽上留意到『章魚伸展』這個摔角技巧，好像要把人弄到窒息一樣，但這其實是一個讓雙方放鬆的姿態。在摔角賽中，專業選手經常都打得激烈，都需要休息，他們會用章魚伸展來歇一下」。Pixy的照片也一樣，跟摔角比賽同為表演，「everything is staged（所有行為都是安排過的）」。

與Moro共同創作十多年來，他倆在作品中的呈現也有所改變。跟早期女尊男卑的構圖，如拍打臀部、揑乳頭等動作不同，「床上摔跤」中兩人勢均力敵。職業摔角隱含對暴力的崇尚，但選手纏鬥時，卻產生尷尬的親密感，「兩個陌生人碰到一起，非常靠近，用難以描述的姿態，企圖控制、戰勝對方。這跟愛人的關係很像」。在這個系列中，可見Moro被攝時有更多肌肉張力，直視鏡頭的比例更多；他們展現的權力互動開始變化。

論表演性，展覽內最引人注意的，是一件由矽膠製的乳房，以及盛滿牛奶的噴水瓶組成的雕塑作品《噴奶瓶》。Pixy從德國一則新聞獲取靈感—— 一名女性在商店露出胸部，嚇壞收銀員，然後搶錢跑走。「這是宗罪案，但恰恰改變了乳房的功能，從母性哺乳、溫柔或美的象徵，轉成一件武器。」她在錄像作品《花園噴奶》中，用這個概念性雕塑向花園及Moro的臉部噴奶。觀展的港人，或會聯想起2015年的「以胸襲警」案件。

模特兒、道具、創作指引者

撇開演出，私底下Pixy和Moro如何相處，我們無從得知；但從展覽同名作品《舒適區域》，觀眾可一窺他們近年對過去創作的看法。照片可見Pixy跪在沙灘上，額頭靠在Moro雙腿間，內褲上有男女牽手嬉戲的復古圖像。雖然作品貫徹Pixy「物化」Moro的企圖，但Pixy在圖中正接受所謂「胯下之辱」，兩性的地位稍稍靠近，找到了平衡點。Pixy無論在照片裏，還是在展覽導賞時，神情都是愉悅的。她說：「這個胯下之辱，對我們其實是comfort zone，我們多年來互相支持對方，是雙方的舒適區。」

從在大學校園相識，Pixy邀請就讀音樂系、外貌清秀的Moro當拍攝計劃的模特兒，到讓Moro在「實驗性關係」系列照片中成為沒有能動性的道具；「For Your Eyes Only」系列的身體局部特寫，透露更多戀人間的私密瞬間。作品《G7b9》捕捉了「她」和「他」共同演奏鋼琴的時刻，戀人的手掌、手背重疊，彈的是相愛多年後的同步音律。二人組成了音樂團體「PIMO」，擅長音韻的Moro負責作曲，指引Pixy創作。不必壓制，不必逆轉，戀人找到適合的相處方式，便是對方的繆斯。

廖逸君：舒適區域

日期：即日至3月9日

時間：周二至六上午10:30至下午6:30

地點：刺點畫廊（黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓）

詳情：bit.ly/3Sf8vaI

文：梁景鴻

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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