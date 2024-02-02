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舞台如畫衍樂章

【明報專訊】今期「美藝客廳」邀來香港作曲人黃衍仁擔任「客席策展人」。由已故劇作家Stephen Sondheim作曲填詞、劇作家James Lapine編劇的音樂劇Sunday in the Park with George，讓他烙下深刻印象。

在《夢想期限tick, tick... BOOM!》這齣2021年的音樂劇改編電影裏，黃衍仁認識了Sondheim，知道他曾指導劇作家Jonathan Larson。黃衍仁於是到YouTube找Sondheim的作品，看了Sunday in the Park with George這齣不協調和弦、合唱複雜、內容密度奇高的劇。

音樂劇的劇本靈感，來自印象派經典畫A Sunday on La Grande Jatte（1884-1886）；畫家Georges Seurat在畫中呈現資產階層，假日於河邊悠閒地活動。劇中第一幕講述畫家George（原型為Seurat）的虛構作畫軼事，第二幕則是100年後同樣叫George的藝術家，面對創作的困惑。小George最終被老George的創作心境鼓舞，重拾對藝術的熱情。

黃衍仁說，這齣劇講及的主題，包括畫家用畫記錄的是瞬間，成名後作品卻可長存後世，變為「永恆」；又提問沉醉於創作的人，到底要跟社會保持多少關聯，才能做個及格的伴侶，和通達人情的市民；亦有性別議題，如老George女友兼模特Dot問道，在這麼曬的早晨底下，為何自己要暴曬，他卻可以坐着舒服作畫。

他認為，Sondheim的創作令歌這種由人聲、文字、音樂組成的媒介有新的深度，「之前音樂劇是易唱、易記的，他開始置入思想，和不同音樂形態入去，呈現歌詞很多、長、刁鑽，但又不是炫技，而是對應劇本故事的」。這件作品不是嚴肅的高雅藝術，黃衍仁認為它通俗而不庸俗，震撼同樣從事作曲的他。（美藝客廳‧四）

「客席策展人」簡介

黃衍仁，香港作曲人、唱作人、表演者。從事音樂創作近20年，涉獵劇場及電影音樂創作，亦參與幕前演出。2022年憑《窄路微塵》榮獲第59屆金馬獎「最佳原創電影音樂」，以及第41屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」；同年發行第三張個人大碟《折墮忘形》。

Sunday in the Park with George演出紀錄

片段：bit.ly/4bstEXM

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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