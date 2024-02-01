fashion news：《色慾都市》鞋王回歸

【明報專訊】一套受歡迎的美劇，不但能掀起全球觀眾的話題，更能夠引領時尚潮流。要數當中的經典，當然包括多年前大受女人追捧的Sex and the City。女主角Carrie Bradshaw不但捧紅了Fendi的Baguette手袋，還有讓她朝思暮想的Manolo Blahnik高跟鞋，其中一幕更講述她即使遇上劫匪，也請求對方不要搶走那雙她剛購買的Manolo Blahnik高跟鞋，盡顯「鞋癡」的態度。還記得在劇集爆紅的年代，香港亦有Manolo Blahnik專門店，很多人的少女年代，便經常陪伴媽媽到店中選購高跟鞋。然而隨着Sex and the City告一段落，這個鞋王的名字也隨之從話題的高峰退下，在港的專門店亦消失。不過最近又傳來了好消息，據品牌透露，已選址銅鑼灣Lee Gardens開設專門店，即將於今年4月再次與一眾本地忠粉見面。