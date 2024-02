fashion news：《色慾都市》鞋王回歸

【明報專訊】一套受歡迎的美劇,不但能掀起全球觀眾的話題,更能夠引領時尚潮流。要數當中的經典,當然包括多年前大受女人追捧的Sex and the City。女主角Carrie Bradshaw不但捧紅了Fendi的Baguette手袋,還有讓她朝思暮想的Manolo Blahnik高跟鞋,其中一幕更講述她即使遇上劫匪,也請求對方不要搶走那雙她剛購買的Manolo Blahnik高跟鞋,盡顯「鞋癡」的態度。還記得在劇集爆紅的年代,香港亦有Manolo Blahnik專門店,很多人的少女年代,便經常陪伴媽媽到店中選購高跟鞋。然而隨着Sex and the City告一段落,這個鞋王的名字也隨之從話題的高峰退下,在港的專門店亦消失。不過最近又傳來了好消息,據品牌透露,已選址銅鑼灣Lee Gardens開設專門店,即將於今年4月再次與一眾本地忠粉見面。