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fashion news：《色慾都市》鞋王回歸

【明報專訊】一套受歡迎的美劇，不但能掀起全球觀眾的話題，更能夠引領時尚潮流。要數當中的經典，當然包括多年前大受女人追捧的Sex and the City。女主角Carrie Bradshaw不但捧紅了Fendi的Baguette手袋，還有讓她朝思暮想的Manolo Blahnik高跟鞋，其中一幕更講述她即使遇上劫匪，也請求對方不要搶走那雙她剛購買的Manolo Blahnik高跟鞋，盡顯「鞋癡」的態度。還記得在劇集爆紅的年代，香港亦有Manolo Blahnik專門店，很多人的少女年代，便經常陪伴媽媽到店中選購高跟鞋。然而隨着Sex and the City告一段落，這個鞋王的名字也隨之從話題的高峰退下，在港的專門店亦消失。不過最近又傳來了好消息，據品牌透露，已選址銅鑼灣Lee Gardens開設專門店，即將於今年4月再次與一眾本地忠粉見面。

來季2024春夏系列，品牌從大自然、藝術家、建築等尋找靈感，並以獨特的美學手法，將這些主題融入鞋履中。當中包括向Manolo Blahnik地中海文化背景致敬的設計，高跟鞋用上源自遮陽傘的條紋圖案；亦有從社會紀實攝影師Jacques Henri Lartigue的作品，以及畫家Pierre Bonnard的風景畫作取材的設計，透過柔和的粉色、深紅色和鮮藍色配搭，呼應兩名藝術家運用色彩和構圖的破格手法。當然亦少不了品牌簽名式的飾珠、刺繡裝飾，及絕美的設計細節，以展現一代鞋王的魅力。●

查詢：Manolo Blahnik www.manoloblahnik.com

文：劉詩言

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