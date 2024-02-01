star chic：艾美獎美籍亞裔視后 Ali Wong衣著突顯東亞韻味

近年，亞裔演員在荷李活的影響力不斷增強，愈來愈多亞裔演員在主流電影和電視劇中扮演重要角色，掀起一股浪潮。例如由楊紫瓊擔任女主角的《奇異女俠玩救宇宙》不但在全球取得成功，亦讓她成為奧斯卡史上首位華裔金像影后，為亞裔演員在荷李活的地位樹立新的里程碑。隨着楊紫瓊在獎項上得到的認同，一些電影製作公司亦為亞裔製作人和演員提供更多機會和平台，讓美國亞裔社群故事得到更廣泛的呈現，致力於推動多元文化。

去年在Netflix熱播的黑色幽默劇集Beef，由美籍韓裔導演Lee Sung Jin擔任主創，找來美籍韓裔男星Steven Yeun及美籍亞裔女演員Ali Wong飾演男、女主角，他們不再被描繪成美國人眼中傳統的亞裔人刻板形象，而是展現出豐富的個性，故事亦傳達出亞裔社群遇到的真實經驗，讓觀眾更深入理解亞裔文化，因而產生共鳴。備受好評的Beef亦讓三人在今年初舉行的連串國際影視頒獎禮中捧走各大獎項，而兩名男、女主角，亦在金球獎、評論家選擇獎（Critics' Choice Awards），以及艾美獎中稱帝封后。

電視劇角色演活中產亞裔人形象

在形象方面，女演員的多樣化衣著打扮更能表達個性，Ali在電視劇中的角色，穿起精緻時尚造型，演活當地中產亞裔人形象。在現實世界中，原名為Alexandra Dawn Wong的Ali Wong，於1982年在美國加州出生，她的父親為美籍華人，母親則是越南人，是土生土長的美籍亞裔。Ali與一眾闖荷李活的前輩相比，明顯亦「貼地」得多，她沒有被刻意描繪成「俠女」形象，反而是大眾身邊的美籍亞裔女性。Ali曾於加州大學洛杉磯分校（UCLA）主修亞裔美國研究，其間亦曾在河內度過一段時間，透過Fulbright計劃在越南研究，後來憑「棟篤笑」建立名聲。

穿上越南傳統民族晚禮服

Ali憑Beef走紅，在公開場合中她未有忘記自己真正的身分。去年再度入選美國《時代》雜誌TIME百大影響力人物的亞裔女星的她，在TIME 100 Gala盛會中，選擇穿上越南傳統民族晚禮服，當中綴滿綴閃石與喱士刺繡，是越南人在重要及喜慶場合的傳統服飾，既隆重又得體，可謂是一襲國際文化交流上的民族禮服，Ali亦穿出了東南亞女性的韻味。

並非走典型美女路線的Ali，在穿衣打扮上不走傳統風格，而是透過獨特設計突顯身分。例如在第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮中，她穿的那襲訂製Louis Vuitton晚禮服，上身為釘珠刺繡，下襬則是花卉刺繡緞面裙襬，裙子鮮艷花俏的風格，再架上她招牌式的眼鏡造型，看起來古怪幽默，讓人想起她在「棟篤笑」中的經典形象。在第81屆金球獎頒獎禮中憑Beef在迷你劇組別奪后的她，則穿上全白色的Dior Haute Couture露肩晚禮服，呼應她在劇集中穿著那些甚具禪意的白色Rachel Comey造型，令人留下深刻印象。●

WHO: Ali Wong

WHERE: 第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮

WARDROBE: Louis Vuitton、Dior Haute Couture

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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