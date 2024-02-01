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beauty news：愛情麵包沐浴套裝 散發甜蜜香氣

【明報專訊】離2月14日情人節不遠，很多美妝和護膚品牌已推出別注產品，針對的對象主要是女性，卻沒有多少產品是真正適合愛侶共享。不過Lush的情人節系列產品卻是異數，極為適合打得火熱的愛侶使用。

Lush為情人節一共推出34款產品，新品更佔其中的31款，涵蓋了浸浴、淋浴、身體、面部護理和香氛產品，當中適合愛侶共享的就有浸浴產品。品牌在產品名字上頗費心思，全部雖以愛情為主題，卻又幽默搞笑得有點像電影《整蠱專家》裏角色古晶的法寶名字。

首先登場有Love Burger Bath Bomb愛情麵包沐浴套裝，包括形狀如漢堡、每層各具特色的「汽泡彈」（圖），讓你愛情麵包兩兼得。接着有Love Letter Bath Bomb浪漫情書「汽泡彈」，這封新鮮手工製作的「情書」聲稱有深層保濕的功效，更散發香甜的草莓和輕盈的純素奶油香氣。Flower Bombshell Bath Bomb心花怒放「汽泡彈」則是載譽歸來的產品，在水中會發出嘶嘶細響和泛起陣陣漣漪，加上花香撲鼻，確易令人心花怒放。這些產品當然適合愛侶一同沐浴「愛河」，若較為含蓄者則可在約會前獨個使用，讓愛侶享受你身上散發的甜蜜香氣。●

查詢：Lush 2522 2216（中環店）

文:溫兆明

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