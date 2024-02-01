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showcase：讓人再次愛上時尚 簡潔精煉 重新定義品牌美學

【明報專訊】一線時尚品牌Gucci的創作總監易帥，難免讓人將現任與前任作比較。老實說，從最直接的時裝風格來看，前任Alessandro Michele的設計確是「衣不驚人誓不休」，與現任Sabato De Sarno相比一定較搶眼球，但若論實穿耐看，以及更切合此刻市場需求角度而言，後者無疑略勝一籌。Gucci的2024春夏季乃Sabato入主後的首個系列，且看Sabato De Sarno如何重新定義品牌美學。

Sabato De Sarno將其首個為品牌主理的系列命名為Gucci Ancora。Ancora乃意大利語「再次」的意思，他曾對時尚媒體WWD解釋：「Ancora的更深層意涵，是當你的欲望尚未滿足時使用的一個詞，無論是親吻、擁抱還是做愛；就好像你已擁有某樣東西，卻想要更多一樣……再次愛上時尚——ancora。」聽過Sabato De Sarno親自解釋，就更了解其原意，他要令人們像戀愛一樣再次愛上時尚、愛上Gucci。這確是雄心勃勃，而達成目的之方法，當然就是以系列來討人歡心。

深紅色滲透典雅氣質

系列強調簡潔精煉，並帶有Tom Ford年代Gucci的性感氣息；就是一些不用大費周章、左思右想的實穿型格。服裝輪廓以短小與闊長互相對比，例如長及過膝的闊膊長褸、oversized風衣、用料堅挺的tracksuit外套，內穿貼身背心或bra top，下身再襯以鉛筆裙或超短原子褲，帥氣又略帶性感的造型油然而生。Sabato De Sarno亦不忘在簡煉的服裝上，加入亮眼的細節豐富造型，例如綴以閃石的bra top或滾邊飾滿水晶的背心、性感的蕾絲吊帶裙、色彩鮮艷的拋光漆皮，以及碩大的金色頸鏈和耳環等。另外不得不提還有被稱為Gucci Rosso Ancora的主題深紅色，感覺高貴而沉厚，其靈感來自The Savoy酒店電梯的內部裝潢。The Savoy乃創辦人Guccio Gucci於19世紀末擔任門僮時的酒店，亦令Gucci Rosso Ancora不期然滲透出一股獨特的典雅氣質。此深紅色落在造型具現代感的鞋袋配飾，顯得前衛時尚，例如厚底的馬銜鏈Horsebit loafers、以佛羅倫斯領主廣場命名的Gucci Signoria高跟鞋，以及男女適用和配以彈簧扣的Jackie 1961手袋等（圖）。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Jiaxing（Mannequin Studio）

協力：Keith Png

化妝及髮型：Manisa Tan、Karol Soh

化妝品提供：Gucci Beauty

編輯：陳淑安

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