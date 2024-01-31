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星星之伙：鄉郊保育「無止橋」

【明報專訊】新年伊始，希望鄉郊保育展開新氣象！鄉郊保育或鄉村振興是什麼？2017年，香港保育偏遠鄉郊政策出台，我為時任環境局局長；2018年，國家推出鄉村振興策略。兩地用詞有別，但意思相近，同望把握當下鄉間關鍵時空，保育以至振興鄉村，珍惜其文化、生態及生活等重要意義和多重社會功能，以免失傳。

鄉郊保育之橋

當下在民間，我擔任無止橋慈善基金（下稱無止橋）主席，又是香港海洋公園保育基金（下稱保育基金）大使，兩者均關係到鄉郊保育。無止橋自2000年代在內地偏遠鄉村以環保手法興建人行便橋的扶貧貢獻做起，共築善橋已逾半百，近年化身成內地和香港兩地鄉村振興的橋樑，貫徹低碳永續的方向，在青年義工的幫助下推展「陪伴式」鄉村振興示範，內地工作點包括黃土高原上甘肅馬岔村展示生土建築現代化、秦嶺深山中陝西清峪村保育鄉民秦腔戲曲文化、北京市水源地上游河北小窩鋪村作環保鄉建等，香港方面則聚焦沙頭角一帶鄉郊如梅子林、谷埔、榕樹凹。

連繫兩地機構「橋友」

無止橋致力發揮橋樑角色，連繫兩地機構包括高等學校，好讓更多青年義工前往鄉村振興工作站服務研習。鄉村振興宜多元參與，我樂見保育基金同事Judy和Pearlie同行，去年親身到河北參與無止橋小窩鋪村暑期服務研習。她倆回程分享，同聲讚賞「陪伴式」鄉村振興項目。Pearlie說：「項目除了改善鄉建，更燃起村民優化社區的心，可見社區參與是可持續保育的重要一環。」這與保育基金一直強調以社區生態教育工作達至可持續保育的理念，不謀而合。

招青年「橋友」

今年1月13日星期六，無止橋舉行了首次「村永續公益行」慈善活動，為兩地鄉村振興及青年發展籌募善款，感謝眾多贊助及支持者！當天，逾200名來自不同企業和機構的人員、個別善長仁翁，以及大學和在地機構代表、村民、義工等共襄善舉，於沙頭角谷埔、梅子林和荔枝窩一帶領略鄉郊保育新氣象，並可在三村品嘗特式風味小吃。當日廿位「無止橋村永續青年領袖」分組導賞低碳深度遊，亦是亮點！這批多元背景的青年「橋友」，事前經3個月系統培訓，由不同界別良師在室內戶外傳授鄉郊知識。鄉村振興需要青年參與，無止橋將在農曆新年後招募首屆深造班青年領袖，更深度培育年輕人在鄉村振興和綠色技能的發展，保育基金也是協作機構之一。

新一年，國家主席新年賀詞中，指「鄉村振興展現新氣象……低碳生活漸成風尚」。我期待更多機構和人士包括青年，同行保育鄉郊，投入低碳樂活，擔當城鄉郊野綠綠無止的良橋。●

文：黃錦星

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕香港海洋公園保育基金 無止橋 鄉村振興 黃錦星 星星之伙

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