酒標小白屋 活現眼前 6小時Macallan酒廠深度遊

這次的特別行程我是跟Glen Club友人一起遊覽。Glen Club是一個香港新開辦不久的威士忌私人會所，除了銷售原桶威士忌外，也會舉辦威士忌深度遊，例如今次的6小時深度tour。

我們一行人未走進The Macallan那設計新穎的遊客中心，酒標上見慣那間小白屋已活現眼前，單單這個瞬間，已感覺不枉此行。有趣的是，或許我們對着這間有300多年歷史的Easter Elchies House「打卡」太久，The Macallan如英式紳士般的導賞員走了出來微笑着告訴我們隨時可以開始遊覽酒廠。

古井旁品飲Edition No.6

一般酒廠tour也是1至2小時的行程，為什麼這次遊覽要6小時？我最初也有這個疑惑，但那位全程帶領着我們的「紳士」（容我喚他做紳士吧）一步一步地解開了這個謎團。在梳化喝着welcome drink（沒記錯的話是Double Cask 12年）聽完整個旅程的簡介後，我們便走到門外，坐進Bentley（要另外預訂的）逛整個酒廠一圈，先是到了一個放了很多酒桶的露天地方，原來桶蓋不同顏色是代表酒桶的品質，紅色的正是代表高質酒桶。事實上，The Macallan每年都會花約4000萬英鎊（3.95億港元）去購買大約25,000個橡木桶。

沿途看到酒廠內那些碩大的倉庫是閒人免進的，不久後我們在一口古井旁停車，原來第一場品飲就是在戶外舉行！只見「紳士」與助手拿着一個野餐用的籃子，原來裏面藏着一支藍色酒標的Edition No.6，這我喝過不少，但在藍天白雲河邊草地這樣幽美的環境享用，卻是第一次，的確別有風味。

Angel's Share甜品 比喻威士忌揮發

之後回到遊客中心，才是戲肉。首先是到餐廳品嘗6道菜，而每道菜都象徵着一個釀造過程，譬如一個名為Angel's Share的甜品，發泡狀的物體，是由意式蛋白霜做出來，比喻威士忌存藏時的酒精揮發。

用餐過後，「紳士」介紹了高達3、4層樓的威士忌牆，展覽着The Macallan由1824年成立以來的不同作品，從古老的陶瓷瓶，到近年豪華的水晶瓶都有。在這The Macallan專屬的博物館中，不管你隨意點着哪一支酒，「紳士」總能說出當中的故事，當然如果逐支逐支去問的話，會問到不知何年何月，所以時間所限我們還是移步到下一個「景點」——蒸餾廠。

The Macallan的蒸餾設施，就連接着遊客中心，由於這新廠落成只有幾年，內裏設備簇新，從麥芽的發酵槽，到36支短身的蒸餾器，「紳士」都會逐一講解。步出廠房，穿過玻璃門是互動展覽廳，就像去科學館那種互動模式，例如講解燒酒桶的過程時，除了有個酒桶原型外，背後有影片，桶中有燈效做的火光，作用就是具體又有趣地介紹威士忌釀造的不同工序。

13萬元一杯Red Collection 60 Years

聽了很多解說，可以喝酒了嗎？當有這個念頭的時候，「紳士」就帶我們到酒吧裏tasting。這次品飲的當然不會是大路貨，而是Home Collection、Edition No.4及Rare Cask Black。雖然大部分人喜歡The Macallan舒服的雪莉，但Rare Cask Black那種若隱若現的煙熏，其實也很特別。

除了tasting，你還可以在酒吧裏單杯點的，由普通款到Red Collection都有，問題不是你揀不揀到心頭好，而是你口袋裏有沒有足夠的彈藥，我從酒牌見到最貴的那一杯——Red Collection 60 Years，一杯賣13,000英鎊，我沒有打錯，你沒有看錯，即是差不多13萬港元。

醇滑30年威士忌最佳結尾

滿以為導賞團已近尾聲，豈料還有驚喜。「紳士」着我們在酒吧樓下一層一道大門前等候，外面很普通，想像不到裏面是怎樣，打開門，原來是一個圓形的酒窖，我們在一間玻璃房裏，看着外面一個一個價值連城的酒桶像鑲在圓形的牆上，伴着七彩變化的燈光，感覺如夢似幻。然後「紳士」領我們到這玻璃房的盡頭，等着我們品飲的是The Macallan 30年，醇滑的酒體、圓融的味道、悠長的餘韻，確實是這趟威士忌朝聖旅程的最佳結尾。

當然，意猶未盡的話，臨走除了記得拿走那個小禮物（一隻ISO品飲杯），還可以到附設的專門店選購品牌各款作品，雖然陳列款式很多，但只有標明價錢的才有售。6小時的旅程，體驗了The Macallan的200年，只能說一句：精彩。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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