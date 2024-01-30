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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

論盡教育：老師類型多面睇

【明報專訊】從小學到中學到大學，你會遇過很多不同類型的老師。王師奶雖然八卦，但絕對沒有惡意，蓋十人生九品，品品不同。且聽小婦人十數年求學生涯中遇見不同類型的老師，和你遇見的有否不謀而合：

1、殭屍型

這類老師，不論男女，長相都不差，可是走起路時，兩腳伸直，好像膝頭鑲了鋼板，彎不得。腰直得異常，永不彎曲，女老師也一樣。本來以為女老師雖不至柳腰款擺，但也不至硬直如殭屍。教書時聲線如一條直線，急促、既無抑揚，更無頓挫。轉身最恐怖，身體一齊轉，恍似木頭公仔。

2、機器型

不偷懶，一入課室即教書，依書直說，並無虛言。與其話教書，不如話佢讀書。速度倒算好，不徐不疾，由上堂讀到落堂。如果你中途發問，他把手向前搖搖示意不要問，他閣下繼續讀下去，直至下課鈴聲響。

3、黑板型

與機器型有異曲同工之妙。入課室一言不發就在黑板寫筆記，學生十分配合，筆落似蠶聲，課室秩序良好，學生唯恐跟不上，因為照慣例這些筆記是考試tips。如想升班，不可抄漏。

4、放任型

相比殭屍型和機器型，這類老師較受歡迎。他或她拿起書就教，好認真，唔知他們對耳係唔係失聰，課室好似街市賣魚賣肉，喧鬧之聲根本蓋過他的聲音，但見他紋風不動，繼續教他的書。下課鐘聲一響，他匆匆下課，頗有「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的喜悅。

5、口才型

口才型的老師大多受學生歡迎，他口齒便給，教書時口若懸河，略有幽默感，學生喜歡他的談笑風生。可是下課鈴聲響後，你會覺得今堂一無所得，老師根本無教書，笑聲後一片空白。他是好老師？他是受歡迎的老師？

6、才子型

這類老師年紀大些，滿臉嚴肅，出口成章，是學生們心中有料到的老師。無論教什麼科目，引經據典。典故的出處不是孔子就是孟子，最低門檻都是朱熹或司馬遷。學生們敬重老師的高深莫測，恍似世外高人，滿腹經綸。

7、演藝型

記得一位教書好叻，又受學生擁戴的老師說過：「每一課都像一場戲，第一步要引起學生興趣，他們才不會瞌眼瞓。有一個詞我們叫演講，內地叫講演。一個好老師除了學識淵博之外，還要識『演』兼識『講』。演得好容易帶觀眾入戲，演的七情上面，學生會跟着你的喜怒哀樂，做老師跟住將知識生動地『講』出來，這肯定是成功的一課，授受皆悅。」第一次聽老師說每一課都像一場戲，覺得老師有點誇張，言過其實，想深一層，老師說得對極。你也一定遇過一些口才欠佳，不知如何表達他腹中詩書的老師，這些不懂得「講」又不懂得「演」的老師，你會替他着急，即使學富五車，又從何說起？

篇幅所限，老師類型說到這裏為止，由天光說到天黑也說不完，王師奶向來尊敬老師，有幸一生中遇到一兩位令自己開竅的老師會永誌不忘。只有兩種老師例外，一種是無料充四條，一種是騎牛搵馬型，都是誤人子弟的人之患。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

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