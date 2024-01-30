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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（六）

【明報專訊】電影《年少日記》中，哥哥有傑和弟弟有俊均有學彈琴，弟弟早已屬「演奏級」，而哥哥則相對落後。後來哥哥苦心練習至略有所成，向爸爸分享喜悅時，爸爸仍然責怪他彈得「㪐㪐㩿㩿」，對斷斷續續的表現感到相當不滿，甚至因此而更換跟有傑關係相當好的鋼琴導師，成為孩子走向不歸路的「最後一根稻草」。

親子間的日常互動，其實是雙方的「心靈橋樑」。平日當孩子跟我們分享着他們的歡樂、成就或困難時，父母如何回應相當關鍵，因為看似簡單的互動，其實牽動着親子關係的深度和品質。當孩子跟家長分享開心正面的事情時，家長以「主動助興式」（active-constructive responding）的方式回應，能夠有效地提升親子之間的情感連結。透過營造一個積極、支持的家庭環境，使孩子感到自在，敢於表達自己的想法和感受；同時協助父母更有效地回應孩子的需求，建立彼此間的信任、尊重和理解。

家長可以參考以下的步驟，實踐主動助興式溝通：

一、反映心思：家長以自己的言語反映孩子的說話，以及當中的情感與思想，能讓孩子感覺到父母不單止在聆聽自己的說話，同時在理解並接納他們的內心世界。例如，當孩子開心地分享一天在圖書館的經歷時，父母可以不僅聽到孩子的話語，還進一步表現出對孩子喜悅的理解：「是嗎？今天老師帶你們到圖書館，你看見有這麼多的圖書，很開心吧！你揀選了自己想借的圖書嗎？」

二、共享歡樂：孩子在遊戲時盡情投入，遊戲後回味時仍然開心歡笑，家長不妨以歡顏和笑容來展現出快樂的心情，並表達對孩子的共鳴：「媽媽看到你玩得這麼開心，我也很開心！」家長透過聲音、身體接觸、歡笑來表現出自己也受到孩子的歡欣所感染，共同感受幸福時刻，進一步成為促進親子連結的力量。

三、投入情境：家長可以更進一步將自己「融入」孩子的情境中，共同建構幸福的情景，加深親子連結。例如在《年》中，有傑跟毛公仔「傾偈」時，家長也可以跟孩子一同「聲演」一番，加入孩子的故事，成為孩子故事中的其中一員，例如媽媽（扮演老婆婆）說：「小朋友，你好乖乖，煮早餐給我和小河馬（毛公仔）食，好好味，我估你媽媽好用心教你煮，你又認真學，真替你開心！」

「主動助興式」溝通能夠令親子之間的互動更為豐富和深入，同時也為孩子建立了一個「高品質、強連結」的情感環境，使孩子的身心更健康強韌。

文： 張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第486期]

相關字詞﹕年少日記 香港教育大學兒童與家庭科學中心 香港教育大學 張溢明 林俊彬 親子筆陣 名人KOL 家庭有教

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