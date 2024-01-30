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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

華德物語：教育的真正價值

【明報專訊】年關將至，大家準備好迎接龍年了嗎？這年我跟中文興趣班的德國學生一起寫大字，迎春接福，希望大家在龍年福氣滿滿、心想事成！話說我在德國的一所特殊教育學校帶領中文興趣班已經兩年，由最初一頁又一頁工作紙的課堂，蛻變成現在以活動為主、生活化的形式。每月我們都會投票決定該月的廚藝挑戰，題材包括月餅、炒麵、烤鴨、酸菜等，學生跟我由準備食材、切菜、煮食、享用、清潔，以全體驗的方式來學習中文和中國文化。

坦白說，身處人工智能的時代下的我們，有什麼不能從互聯網上問到呢？這樣的科技發展下，教育的真正價值是什麼呢？中途我因為在華德福教育的工作關係，要到中國參與研討會，走訪的城市包括廣州、北京、成都等地，從研討會、講座，以及跟師生家長的交流裏，體會現代華德福教育的應用及前景。在這個教育圈裏，人們也都非常關心科技和人類生活的相互影響，與會者問來訪的德國教授們：「在我們這個一向致力於營造體驗式、與自然息息相關的教育體系裏，該如何應對這個科技掛帥的年代呢？」

忽視社交或情緒管理能力

在華德福教育裏，學生從智能（cognitive）、情感（emotional）、意志（will）3個層次發展，但現代社會大多注重智能方面的培育而忽視其餘兩方面。我們不難發現，很多小孩子能在學科上學到、運用到超出他們年齡的知識，但社交能力或情緒管理能力卻可能有所不足。大家若回想以前我們為公開考試所背的書，在考試過後，我們很容易就把那些知識忘得一乾二淨，當年學得多快，忘得也多快！

研討會裏，教授拿了一個孩子學外語的例子。很多人學了多年外語，都只在「智能」方面下工夫，即使背誦很多字詞，卻不會因為這些文字而牽動到情緒的投入；學外語的人當中也有很大部分找不到堅持鑽研的意志層面，就不會發展到以這門外語去成就自我個性的程度。教授說，他看到學生們在學校痛苦地背生詞、範文等，但只是在單一層面日復日的下苦工；他也看過有年輕學生跟外國人一見鍾情後，幾個星期就把一門新的外語把握得挺不錯。這就是一個生動的例子來形容「學習」上，主流教育方法裏甚少觸及情感和意志層面的現象。

科技不能代替情感、意志和道德觀念

由此可見，科技發展令機器人的「智能」大大提升，卻不能代替人類在情感、意志和道德觀念的需要。因此我們不必過分恐懼人工智能，反而可以加強人類在另外兩方面的教育和發展，讓孩子的身體和心靈都發展起來，有自信地為自己的未來而努力。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

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