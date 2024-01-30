幸福拼圖：欣賞是促進改變的基石

發掘孩子優點 以讚賞打開心扉

有一次小組活動，其中一名學生表現得很沒興趣，更突然拿出課本，放在桌上看。那時候，我沒有發怒指摘，而是盡量溫柔地鼓勵他嘗試：「其他同學也在參與活動，不如將書本收起，一同參與？」他有些不滿地收起書本，但也看到其態度有些微改變。之後，在他的坐姿有一點點改善時，我特別肯定其進步：「我只提醒你一次，你就特別用心上堂！有進步！」其後，他更主動回答問題，而我也隨即讚賞他：「欣賞你在活動時的專注！」之後的課堂，他就再沒有拿過書本出來，在之後的活動表現也大有改善。

另一次經驗，是和一名不太願意表達自己的學生互動。記得那名中一學生，我問他問題時，很多時只是一問一答，較難有深入的交流。有一次，我嘗試和他玩桌上遊戲，他突然提到以前也玩過這遊戲，並顯露若有所思的模樣。我把握機會問他：「似乎你也有不少想法，不如你分享一下？」學生隨即如數家珍地透露以前和朋友玩這遊戲的不同規則，甚至有很多我從未聽過的有趣玩法。我打從心底佩服他，由衷地稱讚他﹕「你真的好有創意，我也玩得好開心。」就是這次互動，成為我們關係的轉捩點，之後他更願意開放自己，與我分享生活的苦與樂。

進步不拘大小 抱持欣賞之心

記得曾看過一段分享，令我印象深刻：「看見一個孩子時，不要先看到想挑剔的部分，而要讓你的臉亮起來，讓他們感受到，自己的存在足以令人喜悅。」要令自己的臉亮起來，享受和孩子的相處，我相信必先要學習欣賞他們的好。

抱持一顆欣賞的心，在家庭的相處也可大大得益。家長和子女相處，可以學習多欣賞他們的好，發掘孩子的優點。優點可以是很微小的進步，例如其態度的轉變，曾付出的努力，甚至是嘗試改變的意願。當孩子感受到自己的付出受肯定或鼓勵，也許不用父母刻意提醒，也會自自然然地進步。

我們看到孩子好，我相信不單可協助孩子成長進步，也可讓我們看到孩子獨一無二地存在。在相處中流露接納、肯定和互相欣賞的溫暖，讓孩子願意敞開心扉，分享他的想法和感受。

文：葉泰賢（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

illustrated by︰Stephen Y.C.Lo

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[Happy PaMa 教得樂 第486期]