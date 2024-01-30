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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

童途有「理」：攀爬好處多

【明報專訊】先前有文章談過嬰幼兒時期爬行的重要，而當幼兒會行會走以後，攀爬還重要嗎？讓我與大家分享一下攀爬對幼兒發展的好處，以及如何為幼兒選擇合適的攀爬設施吧！其實除了公園內各式各樣的攀爬架，家中的沙發及牀也可以訓練幼兒的攀爬能力！讓我們先簡單分析一下爬上及爬落沙發所需的體能元素吧！

家中小沙發 鍛煉全身

1. 四肢柔軟度和協調能力：幼兒上肢需有足夠柔軟度伸直雙手向上握緊沙發邊緣，然後再協調好身體各部分，一腳跨上沙發並爬上去

2. 四肢力量（爆發力和耐力）：幼兒需雙臂的力量將自己向上拉，雙腳則需用力向上撐（爆發力），而其他肢體則需持續發力以維持姿勢（耐力）

3. 平衡能力：當幼兒一腳或雙腳離地時，雙臂、雙肩及核心肌肉便需協調以維持身體平衡

4. 空間感及本體感：幼兒需知道肢體和地面的距離，以預測什麼時候要轉身以頭上腳下的方式爬落沙發，亦需要知道自己腳的位置才可有效及安全地攀爬

5. 動作計劃能力：幼兒需計劃攀爬路線，例如先舉起左手或右手，接着再放上左腳或右腳

6. 自信心：太大膽或太膽小均會影響幼兒的攀爬表現！膽小的幼兒可能很難踏出第一步；而太大膽或性急的幼兒，容易高估自己的能力或缺乏環境判斷能力，易生意外

觀察孩子攀爬力 在旁扶持免意外

安全及適合幼兒能力的攀爬活動既有趣，亦能培養以上的體能元素。

公園內攀爬架的類型，主要分成五大類，由易到難：

1. 垂直的鐵爬架

2. 傾斜的鐵爬架

3. 複雜結構的鐵爬架

4. 格子狀的繩網

5. 複雜結構的繩網

在公園，除了各式各樣的攀爬架，其實滑梯也是一種訓練幼兒攀爬能力的設施（當然要注意當刻有沒有其他幼兒要滑下來和環境安全），在爬上滑梯時，幼兒雙手要緊握梯邊，雙腳踩着滑梯向上爬（不要用膝蓋跪着爬），雙腳一邊向上行時，雙手同時要向上移！這活動需運用不少四肢力量及協調呢！

其實幼兒的攀爬能力與其年齡並非成正比，而他們的肌肉力量、動作計劃能力及其膽量均會影響攀爬表現。家長可從垂直的攀爬架開始，觀察幼兒的抓握能力及上肢力量，如是否能握緊攀爬架，是否能彎曲手肘使身體貼近攀爬架。而家長的扶持方式應盡量避免托在幼兒的腋下，因這樣會增加幼兒鬆手的可能。家長宜從後將幼兒的臀部向前推（如圖），避免幼兒因鬆手而向後跌倒受傷的風險。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：石家瑤（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

相關字詞﹕親子筆陣 攀爬 石家瑤 童途有理

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