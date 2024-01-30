半職爸爸：一生一定要有一體藝？

如果報道屬實，那麼又一次證明，教育兒童若以急功近利開始，亦必以急功近利結束。不學鋼琴的孩子，多出的時間，會是他們的自由時間嗎？恐怕不用多久，孩子的餘暇又會被另一股急功近利的「熱潮」淹沒。

「一技之長」 不再吃香

《明報》引述2019年內地新聞網站《參考消息》，指出當時估計約有4000萬內地兒童正學習鋼琴。可以想像，龐大數字背後，正是那些望子成龍的家長。家長追逐升學以至出人頭地的「浪潮」，把幾歲小孩推到浪尖，逼迫他們拚命學習「有益」的技能。結果，長伴「有毒」的興趣，歡笑少，眼淚多。更可怕的是，幾年逼迫，才發現完全錯配，孩子不受用之餘，失去接觸其他興趣的機會，間接糟蹋孩子發展其他天賦和玩樂時間。到後來，政策一改，潮流一退，家長趨之若鶩的「一技之長」，不再吃香，投資「清零」。鋼琴還是鋼琴，貝多芬還是貝多芬，孩子本可擁有的快樂時光卻一去不返。

每個孩子都是不同的。有喜歡演奏樂器的孩子，當然也有不喜歡的；有享受踢足球的孩子，當然也有不享受的。強迫他們學這學那，有意思嗎？我認為，除了可見未來仍似是必需的少數幾樣東西（如基本數學、基本語文、基本常識、交際經驗和同理心），其他「好東西」，鋼琴也好，外語也罷，能不加進孩子「必學清單」就不要加進去。我們要減少「必學」的東西，而不是變本加厲，一加再加。什麼一生一樂器，什麼一生一體藝，或者英語和普通話以外還要加另一門語言，教育專家個個說得眉飛色舞，把這些和那些講到對孩子的將來怎麼有用，所以一定要「培養」，甚至危言聳聽，好像沒學過這些和那些，孩子就會很快死掉一樣。聽到這些「為了你好」的「詛咒」，無法不反感。

一句「必學」 好事變壞事

不是說體藝、外語不重要，問題是，陳義過高，難免有脅迫之嫌。一有脅迫，一有「必然」，好事就會變成壞事，興趣就會變成「規訓」。如外語為必需，則何以修理水電不是必需？如音樂為必需，則何以跳舞不是必需？如STEM為必需，則何以理財不是必需？如體育為必需，則何以下棋不是必需？還有與生死攸關的軍事訓練、自衛急救、野外求生呢？

如是者，這個「必需」，那個「必然」，這個「一生一定要擁有」，那個「一生一定不可以沒有」……莘莘學子，百上加斤，千上加斤，萬上加斤，提倡「必學」的始作俑者，午夜夢迴，能不悚然而驚，深自反省和愧疚嗎？學者一言，學生千淚。

學習一種樂器，固然好，卻不值得用眼淚和不愉快去交換。

提出學生要學這學那的人，想來該是一番好意，一片好心。可是，真要幫學生，就不應隱含一個「必」字，語氣一轉，換一個「可」字就可以了。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第486期]