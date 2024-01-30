此外，商場以喜氣錦鯉為主題，於中庭設置佔地逾1500平方呎的大型農曆新年裝飾。爸媽們可帶同小朋友走到巨型錦鯉拱門打卡，並在超過20呎高的LED彩燈前祈福，兩旁還有開運灑金樹，為大家新年添好運！在新年期間，商場還會舉辦一連串賀年活動，包括「龍躍新春市集」、醒獅獻瑞、財神巡遊，以及年三十晚的「除夕送舊迎新嘉年華」，一家大小歡度喜氣洋洋的佳節。

■INFO

大埔超級城「鯉躍龍門賀新年」裝飾

日期︰即日至2月25日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰大埔超級城C區美食坊

查詢︰2665 6090

■送利巿封、蝦子麵禮盒及紅酒

大埔超級城送出「龍win當頭掛飾利市封」、蝦子麵禮盒及紅酒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份（圖2）。有興趣的讀者請於2月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：大埔超級城中庭有多少呎高的LED彩燈？

[Happy PaMa 教得樂 第486期]