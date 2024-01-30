明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

鯉躍龍門 新春禮遇

【明報專訊】農曆新年將至，又是辦年貨的時候！新鴻基地產旗艦商場大埔超級城推出「鯉躍龍門賀新年」一系列活動，如5大禮遇、大型農曆新年裝飾、新春市集、嘉年華等，陪大小朋友喜慶過新春。其中5大禮遇包括「1元廚神到會送團年飯」、「新春星級二重賞」、「快搶7折美食券及半價年糕」、「跨區消費賞」及「龍win當頭掛飾利市封」，The Point會員達成指定要求便有機會獲得。

此外，商場以喜氣錦鯉為主題，於中庭設置佔地逾1500平方呎的大型農曆新年裝飾。爸媽們可帶同小朋友走到巨型錦鯉拱門打卡，並在超過20呎高的LED彩燈前祈福，兩旁還有開運灑金樹，為大家新年添好運！在新年期間，商場還會舉辦一連串賀年活動，包括「龍躍新春市集」、醒獅獻瑞、財神巡遊，以及年三十晚的「除夕送舊迎新嘉年華」，一家大小歡度喜氣洋洋的佳節。

■INFO

大埔超級城「鯉躍龍門賀新年」裝飾

日期︰即日至2月25日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰大埔超級城C區美食坊

查詢︰2665 6090

■送利巿封、蝦子麵禮盒及紅酒

大埔超級城送出「龍win當頭掛飾利市封」、蝦子麵禮盒及紅酒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份（圖2）。有興趣的讀者請於2月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：大埔超級城中庭有多少呎高的LED彩燈？

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

上 / 下一篇新聞