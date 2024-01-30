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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

永續花藝 蝴蝶帶來好意頭

【明報專訊】喜迎龍年，東薈城名店倉化身成充滿詩意的大型新年永續花藝裝置「栩栩花蝶園圃」，由90後本地環保紙藝創作家洪紫恩（Jennifer Hung）操刀，以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感。設計融合了中西花藝，過百朵栩栩如生的永續紙花兼具好寓意，如「吉祥富貴」的牡丹、「圓滿幸福」的蝴蝶蘭、「自信堅毅」的百合、「樸實無暇」的水仙等，讓一家大小在滿滿的祝福包圍下開展新的一年！

場內特設8大打卡區，其中由8朵1.5米高紙藝牡丹花及虞美人組成的「蝶『椅』綿綿」，與家人一同坐上打卡，寓意新一年坐擁幸福和「花」不完的財富；由88朵1.5米高的紙藝牡丹、蝴蝶蘭、繡球花、櫻花和水仙所組成的明艷花海「永恆花圃」，則代表無窮無盡的愛意幸福；於「蝶舞．花願」 互動裝置，以手機掃描二維碼通過AI個性測試，即可創造專屬彩蝶，更有機會獲得Cinnabon限量版蝴蝶造型曲奇餅。

■INFO

東薈城名店倉「栩栩花蝶園圃」裝置

日期︰即日至2月22日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰東薈城名店倉二樓及地下

查詢︰2109 2933

■送Cath Kidston花香護膚禮品套裝

東薈城名店倉送出Cath Kidston花香護膚禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份（圖2）。有興趣的讀者請於2月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「栩栩花蝶園圃」由哪名90後本地環保紙藝創作家操刀？

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

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