永續花藝 蝴蝶帶來好意頭

【明報專訊】喜迎龍年，東薈城名店倉化身成充滿詩意的大型新年永續花藝裝置「栩栩花蝶園圃」，由90後本地環保紙藝創作家洪紫恩（Jennifer Hung）操刀，以象徵美好希望的「蝴蝶」及多種寓意吉祥的「年花」為設計靈感。設計融合了中西花藝，過百朵栩栩如生的永續紙花兼具好寓意，如「吉祥富貴」的牡丹、「圓滿幸福」的蝴蝶蘭、「自信堅毅」的百合、「樸實無暇」的水仙等，讓一家大小在滿滿的祝福包圍下開展新的一年！