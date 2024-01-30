親子筆陣：幸福熊貓陪過年 大吉大利

【明報專訊】新一年當然要幸福滿滿，新鴻基地產旗下荃灣廣場被一眾幸福熊貓包圍，變身為「幸福熊貓新春園」，一共38隻寓意招財的幸福熊貓陪大小朋友過肥年！園區內設有8大打卡位，包括20米長「幸福熊貓開運牆」、手抱大桔讓大家盡情沾沾福氣的「大吉大利大熊貓」、寓意好運滾滾來的「碌出好運熊貓陣」等場景，把珠光「寶」氣分享給大家！現場打卡及讚好荃灣廣場的社交平台，並上載相片及加入#TsuenWanPlaza #荃灣好去處hashtags，即可獲期間限定「開運便利貼」。