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Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

親子筆陣：幸福熊貓陪過年 大吉大利

【明報專訊】新一年當然要幸福滿滿，新鴻基地產旗下荃灣廣場被一眾幸福熊貓包圍，變身為「幸福熊貓新春園」，一共38隻寓意招財的幸福熊貓陪大小朋友過肥年！園區內設有8大打卡位，包括20米長「幸福熊貓開運牆」、手抱大桔讓大家盡情沾沾福氣的「大吉大利大熊貓」、寓意好運滾滾來的「碌出好運熊貓陣」等場景，把珠光「寶」氣分享給大家！現場打卡及讚好荃灣廣場的社交平台，並上載相片及加入#TsuenWanPlaza #荃灣好去處hashtags，即可獲期間限定「開運便利貼」。

龍年行大運，招財招福！商場於指定日期將舉辦「龍年行運工作坊」，爸媽可與小朋友一起製作「荷包滿滿利市包」以及「趣味小飛龍」，只要即日以電子貨幣消費滿$200並即場登記積分，即可免費參與。商場更於年三十晚至年初四舉辦新春匯演，帶來一連串精彩歌舞表演，包括K-pop、爵士舞、芭蕾舞及Hip hop等，共賀農曆新禧。

整理：陳真紀、顏燕雯

■INFO

荃灣廣場「幸福熊貓新春園」

日期︰即日至2月18日

時間︰上午10:30至晚上10:00

地點︰荃灣廣場L5空中樂園

查詢︰2498 8343

■送粉「熊」利巿袋

荃灣廣場送出粉「熊」利市袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲禮品一份（圖2）。有興趣的讀者請於2月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「幸福熊貓新春園」一共有多少隻寓意招財的幸福熊貓？

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

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