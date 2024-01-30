DIY：親子DIY賀年食品 圓碌碌達摩鳳梨酥 新春招好運

文︰顏燕雯

農曆新年快到，大家可能也想製作一些賀年食品，不過來來去去都是蘿蔔糕、年糕或笑口棗，好像欠了點新意。2015年成立的烘焙教室「Alice's Dream Kitchen愛麗斯。夢。廚房」今年特別推出多款新年造型甜品課程，其中可愛達摩鳳梨酥採用台灣土鳳梨餡製作，一盒6個又紅又金黃的造型，必定哄得親朋戚友開開心心。教室創辦人Alice Tang表示，鳳梨酥餡料製作頗花時間，所以今次採用了現成餡料，但也是經她精心挑選的不甜膩配方，不容易食滯。而達摩鳳梨酥更設有親子班，適合5至11歲小朋友及家長一同參與，即使沒有任何烘焙經驗也不用擔心，Alice會先做示範，之後學員便跟着做，過程中Alice也會不斷提點。她不建議學生只顧望着食譜，而是想他們全心投入DIY，所以上課時不會提供食譜，但會準備好給他們下課後帶回家裏，依據食譜來製作。

■製作示範

◆材料：

無鹽牛油、奶粉、低筋麵粉、糖霜、雞蛋、食用色素、鳳梨餡料、鹽（Alice表示材料分量需要保密，只要參加課程便可獲得食譜，以及製作酥鬆外皮的配方等）

◆步驟：

(1) 把無鹽牛油及糖霜打至軟身

(2) 把半份雞蛋加入已拂打的牛油中拌勻，融合後再加入餘下半份雞蛋拌勻

(3) 加入奶粉、鹽及低筋麵粉拌勻成麵粉糰

(4) 把麵粉糰分成4份，分別以食用色素搓成紅、金黃、黃及淡黃色

(5) 鳳梨酥餡搓圓，分6份放於紅色及金黃色麵糰（各3個）之中

(6) 已包餡的達摩略搓成圓柱體

(7) 搓一小塊淡黃色麵糰，壓成橢圓形，黏在達摩之上做成小臉

(8) 搓一小塊紅色麵糰，用刮刀弄成正方形，黏在金黃色達摩之上做成揮春

(9) 搓兩小塊黃色麵糰，分別壓成長身橢圓形及一個小圓形，黏在紅色達摩之上做成金元寶

(10) 放入焗爐焗20分鐘

(11) 焗好後用糖霜繪畫上眼睛，揮春上寫上吉字，即完成

完成課程後可有6個鳳梨酥帶走，鳳梨酥的存放期約為一周。

■INFO

可愛達摩鳳梨酥工作坊

日期及時間：可於官網查詢（每節2小時起）

價錢：$428起/人（親子班$528起/ 1名4至11歲小朋友及1名家長，2成人同行每位減$10）

機構：Alice's Dream Kitchen 愛麗斯。夢。廚房

地址：砵蘭街332至334號 龐堅中心3樓全層

報名：https://shorturl.at/lJZ16

註：（另有立招財貓貓花生酥及招財貓貓布丁杯等新年工作坊）

[Happy PaMa 教得樂 第486期]