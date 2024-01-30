家家有禮：重新演繹招財貓形象

【明報專訊】為迎接新春，可愛又吉祥的招財貓又出動！銅鑼灣的wwwtc mall與法國著名插畫家Marion Arbona合作，運用西方藝術風格重新演繹東方招財貓形象，設計出一個大型沉浸式體驗的數碼藝術裝置——「招財喵樂園」，以「蘋果」、「富貴桔」、「百花盛放」等設計元素，祝願大家新一年平安大吉、萬事興旺。當小朋友走進色彩豐富的百花園，招財萌貓及一眾森林好友如蝸牛、蝴蝶小姐都會登場，陪伴大家打卡留念。