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副刊
Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

家家有禮：重新演繹招財貓形象

【明報專訊】為迎接新春，可愛又吉祥的招財貓又出動！銅鑼灣的wwwtc mall與法國著名插畫家Marion Arbona合作，運用西方藝術風格重新演繹東方招財貓形象，設計出一個大型沉浸式體驗的數碼藝術裝置——「招財喵樂園」，以「蘋果」、「富貴桔」、「百花盛放」等設計元素，祝願大家新一年平安大吉、萬事興旺。當小朋友走進色彩豐富的百花園，招財萌貓及一眾森林好友如蝸牛、蝴蝶小姐都會登場，陪伴大家打卡留念。

活動期間還有一連串節慶活動及獎賞，包括換領「繁花迎春」利市封及南海二號「臘味蘿蔔糕」、8倍積分獎賞等。商場亦與場內商戶合作，於中庭設置2米高的扭蛋機，扭蛋禮品包括Paul Lafayet馬卡龍、護膚品牌L'Erbolario產品試用裝及$100現金券、Royal Caviar Club魚子醬$200現金券等，大派新春福利。只需憑單一即日電子消費滿$250，即可玩遊戲一次。

整理：陳真紀、顏燕雯

■INFO

wwwtc mall「招財喵樂園」數碼藝術裝置

日期︰即日至2月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰wwwtc mall 1樓中庭

查詢︰2576 4121

■送新春禮品套裝

wwwtc mall送出新春禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者請於2月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「招財喵樂園」其中一個設計元素。

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

相關字詞﹕食買玩 wwwtc mall 好去處 家家有禮

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