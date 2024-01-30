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副刊
Happy PaMa 教得樂 第486期

Happy Pa Ma

P牌父母：「輔助教養模式」 以同感心滿足需要 讓子女做真實自己 引出好行為

【明報專訊】現今雖然有很多不同教養理論，坊間亦有無數育兒寶典，但總的而言，主流社會所奉行的，都屬於「社會化教養模式」（socializing mode parenting），即以控制及改變兒童行為去切合社會的道德規範。但近年亦有新派主張「輔助教養模式」（helping mode parenting），提倡父母應該不帶批判地接納孩子所有面向，並以最大的同感心去回應和滿足他們的需要和期望，皆因相信當小朋友的生命得到充足滋養後，美德便油然而生。今期「P牌父母」系列，將帶大家從一個嶄新的角度，看看不一樣的育兒方式。

文︰沈雅詩

「輔助教養模式」最先由美國心理史學家萊．德莫斯（Lloyd deMause）提出，其後澳洲心理學家顧樂本（Robin Grille）再在其著作Parenting for a Peaceful World作進一步闡釋。顧樂本在書中提到「『社會化教養模式』把重點放在兒童的『好』行為上，多於他們的情緒健康狀態，卻忽略了好行為其實是由健康情緒自然引發」。因此他認為，建基於兒童身心發展的「輔助教養模式」更值得推崇。

「社會化教養」漠視孩子需要

在香港，把Parenting for a Peaceful World翻譯成《善養小童成大同》的慈善機構「教育大同」，也積極推廣「輔助教養模式」（機構稱之為「善養」），其聯合創辦人之一周凱旋（Karen）是兩女之母，她初為人母時，也是遵照主流的「社會化教養模式」去育養長女，以餐桌禮儀為例，「每次與外人一起進餐時，我都會要求當時只有兩三歲的女兒，無論那道菜有多喜歡吃，都不准多夾，一定要留給別人吃」。

Karen指出，那時一心只想教導女兒要懂得人情世故和禮貌，卻不知道，其實這些要求，並不符合兒童心智健康發展的軌迹，「兩三歲的小朋友，最重要是滿足自己的需要，他們未懂得表現自發的利他行為，但當時我沒有理會女兒的感受和感情需要，只是一而再地要求她做出不是由心而發的行為，使孩子感到焦慮不安」。

假如時光可以倒流，Karen說，會採取更理想的做法，「其實『要留給別人吃』，是否只得『不准女兒多吃』這個方法呢？我可否事先準備更多分量，甚至把自己那份讓給女兒呢？」Karen又謂，很多人都以為品格是從小訓練或督導出來的，但她認為，若孩子的情商能力未足以讓他們表裏如一地展現出成人的期望，兼且重複被最親密的人批評、指摘，便很容易覺得自己不好或能力差，產生羞恥或自卑感，長期在這種情緒狀態下，他們的品格是很難建立起來的。

在坊間，亦有不少育兒專家會按着兒童不同的發展階段，提出各種「教養信條」，同樣支持「善養」、育有一子一女的天珠說起便耍手擰頭：「我試過跟得很痛苦，有超大的挫敗感！」

逼兒子戒夜奶 媽媽感挫敗

天珠曾經像很多新手媽媽一樣，博覽育兒天書，並把建議付諸實行，但屢試屢敗，其中打擊最大的，是替當時11個月大長子戒夜奶的經歷，「有本『育兒聖經』說，1歲左右是嬰兒戒夜奶的最佳時期，於是我馬上嘗試。而所謂的方法，其實只是任由孩子哭鬧也不屈服。專家還強調，孩子會哭一段時間，少則幾天，多則兩星期，捱過就會成功！」

惟事情並沒有專家所言般順利，天珠的兒子每晚都哭得聲嘶力竭，哭到第4天，小寶寶已幾近失聲，「那時我還未心息，很想征服兒子，只是丈夫給我當頭棒喝，他問道：『為什麼一定要現在戒奶？為什麼一定要用這種方法？他明明還未準備好！』」經此一役，天珠醒悟到每個小孩都有自己獨特的發展步伐，如何管教，亦沒有既定方程式，父母只能透過與孩子連結，摸索彼此都輕鬆自在的相處方式。

「善養」其中一個核心觀念，是深信小朋友每一個行為，都只不過在表達內心的想法，不存在主流教養觀念所指的「扭計」，因此鼓勵照顧者「以最大的同感心，支持孩子做真實的自己」。Karen以購物、買玩具做例子，「孩子年紀愈小，是愈需要通過物質去感受別人對他的愛，所以小朋友看見喜歡的東西，便會叫爸媽買給他，這是一個很單純的舉動，但成年人往往把事件想得太複雜，變成了行為問題」。

天珠的兒子現在5歲多，正值喜歡買玩具的年紀，並且對車仔情有獨鍾，每次經過玩具店，總是說要買。對於被上一代以「社會化教養模式」養大的天珠，確曾為此困惑過，因為從小到大，她都被灌輸「只買需要的，不買想要的」，也害怕兒子追求物質，長大會變成揮霍無度的「二世祖」。但當天珠逐漸梳理自己的情緒後，便發現內在的恐懼並非真像，「其實小朋友對『消費』和『金錢』的概念很模糊，他們只是單純地回應自己內心的需要，但成年人就會解讀成『貪婪』」。

Karen和天珠也不約而同地認為，孩子對玩具的渴求，並不會無止境的。天珠表示：「後來我觀察到兒子，他之所以不斷要求買車仔，背後是有目的，原來他正在用車仔去創造一個城市！因此，他提出買車仔，並非純粹是一個空洞的欲望。他最近可能覺得足夠了，也漸漸減少了購買次數。」Karen則謂，她以「善養」模式孕育次女，亦在其小時候，樂意滿足她物質上的需要，如今女兒11歲，會懂得向媽媽表達，自己的物資充足有餘，毋須多買了。

可自製遊戲玩具 滿足物慾

那基層家庭又怎麼辦呢？天珠強調，「善養」不等於家庭經濟條件欠佳，也要不顧一切去滿足孩子的要求，「其實重點不在於是否為小朋友花錢，而是在於能否真心接納和理解孩子的欲望，從他們的視覺看世界」。她續指，滿足孩子物慾的方法有很多，因為「擁有」不一定要「購買」，可以是自己製作、問別人借、以物易物，甚至跟孩子玩幻想擁有的遊戲等，只要小朋友感受到他的欲望是被同感，而父母亦樂見兒女得到滿足，那就已經是「善養」了。

「善養」既是主張照顧者讓孩子做真實的自己，並應當充分回應和滿足他們的需要，很多父母會隨即陷入一種「即是什麼都由小朋友話事，大人無得say no？」的迷思。在「善養」路上，Catherine的經驗就並非如此。

Catherine的女兒15歲，被診斷有自閉症和輕中度智障，「我女兒雖然不太懂得用言語表達，但她是一個很活在當下、表裏如一、非常忠於自己的人」。Catherine說，女兒會因應當下每刻的感覺去表達自己，及向身邊的人直接提出需要，但作為媽媽，都未必每次可以百分百滿足孩子的要求，「因為我『善養』女兒之餘，亦同時要『善養』自己、惜自己，斷不能在覺得辛苦、感到委屈的狀態下，勉強自己去滿足她」。

滿足孩子和愛自己 並非對立

不過，Catherine重申，父母在「滿足孩子」和「愛自己」之間，不一定是二元對立的，彼此可以有很多協調空間，去達至一個大家都可以接受、貼近雙贏的局面。Catherine分享其中一次經歷，「女兒是一個情緒很敏感的孩子，很容易覺得被忽略，經常要我待在她身邊。有個晚上，我覺得十分疲倦，很想早點睡覺，但女兒卻不停大聲呼喚我，希望我可以走到她房間替她抓癢」。Catherine感受到女兒渴求媽媽的陪伴，於是馬上回應，但由於睡意實在太濃，Catherine便直接告訴女兒，自己已經沒有能量了，只能短暫逗留，「當刻，女兒主動提出『媽媽睡在牀腳尾』，這就是我們母女一個互相調節的方法！這樣，女兒既得到我的陪伴，我亦可以舒適地躺下來，不會覺得辛苦和委屈」。

[Happy PaMa 教得樂 第486期]

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