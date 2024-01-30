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FEATURE

卸下心靈負擔 冷靜分道揚鑣

【明報專訊】追求簡單生活，除了物質上減去多餘事物，只保留最重要的東西，將生活空間整理得井井有條之外，在人際關係、財政消費上，甚至是電腦、手機，都要全方位適時斷捨離。

「人是社交動物，需要有朋友及各種人際關係，才可以生存及感到開心。」中大醫院臨牀心理學家陳雅文同時指出，又因為大家很着緊人際關係，因而產生很多情緒。每個人資源有限，如果將資源用於應付他人要求而自己又不想做的事情上，會令生活過得疲累、高壓及不滿。而她的求助個案中，約佔一半受到人際關係問題困擾，因此人際關係斷捨離很重要。

結束關係沒黃金界線

「人際關係斷捨離涉及兩個層面，一是如何拒絕別人要求；再嚴重一點，才是結束雙方關係，例如離婚、分手，便是斷捨離的例子。」陳雅文解釋，在適當時候拒絕他人要求，不要因為擔心他人難過，而忽視了自己的感受。至於應否結束一段關係，並沒有一刀切的黃金界線，因為每個決定都涉及當事人的計算，如果認為結束關係的代價比留低更大，例如因而令自己極度內疚、擔心日後缺乏經濟支援等，選擇留下也無可厚非，「最重要是下決定時一定要冷靜，因為鬧情緒時，個人的動作、說話都受情緒導向，好大可能會做出後悔的行為或決定」。

寫下維持關係優缺助分析

陳雅文建議冷靜後，將維持關係的好與不好以清單形式寫下，「單純在腦內想，感覺不太正式，而且容易受其他事情干擾，較難整理出完整睇法；用紙筆列出會較有完成感，又可以退後一步分析整件事」。如果雙方關係已去到以下情况，決定與某人完結關係亦是合理：

‧與對方保持關係，會令自己在肉體或精神上受傷害，感到不安全

例子：對方有可能持續使用暴力令當事人受傷，或以其他方式傷害當事人的自尊

‧雙方關係嚴重妨礙當事人去追求自己的價值觀或幸福生活的步調

例子：每次決定作新嘗試、認識新朋友或伴侶，對方或出於妒忌，又或擔心你離他而去，因而用盡各種方法嘗試破壞

陳雅文認為不少人早已有人際關係斷捨離的經驗，「較常見情况出現在社交平台，與一些朋友多年沒有聯絡，或不想看到對方發布的帖文，就會隱藏對方消息、不再『追蹤』」。

認清想要和需要 減花冤枉錢

你究竟買了多少份保險？月供了多少健身、美容、串流平台會籍？

跟物件斷捨離一樣，香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工鄭子聰（Cyrus）認為，理財目的是資源整理，讓當事人重新認識自己，重獲生活控制權的一種方式。

不一定債台高築的人才需要財務整理，Cyrus說消費背後跟個人價值觀有關，有時錢花了，卻未必達到預期目標，「例如父母花很多金錢在子女身上，讓他們吃好穿好，以為可讓他們開心，但原來效果不及跟小朋友一起到公園玩」。所以如果能夠將斷捨離應用在理財上，認清什麼是想要和需要，日後在考慮消費時，可減少花「冤枉錢」。以下是精打細算貼士：

‧點算財產

檢視手頭持有的現金、股票、保險、衣物等有價值的資產。Cyrus說單靠想像未夠準確，逐一拿出點算才可清楚了解自己的消費及儲蓄習慣，並從中留意有沒有特別多或性質重複的東西。

‧審視背後原因

了解持有特別多物品的背後原因，例如衣物特別多，是因為貪靚、應付社交場合需要，或因兒時無錢買衫或只能穿二手衫，長大後要彌補內心遺憾？又如買了多種保險計劃，是因為實際需要，還是為了幫做保險的朋友？在保障上有沒有重疊的地方？

‧找尋替代方法

針對某類消費行為，嘗試找尋替代方法，例如以往覺得與朋友吃飯一定要貴，可嘗試花時間找較便宜而有特色的餐廳，看看是否同樣可與朋友開心共聚，或可從中得到一點啟示。

‧記帳了解消費

建立先儲蓄後消費的習慣。如打算購買一部手提電腦，便要嘗試做預算表，將各種預計消費根據需要及想要來排序，計劃如何從收入中省下所需金額。之後清楚記下每筆消費項目，在每月結算時便可知道能否達成目標。無論達標與否，Cyrus說此舉有助仔細了解日常消費行為，一些雞毛蒜皮的使費，累積下來可以好驚人。有了這些經驗，日後做預算時就可更精準，不易出現入不敷支。

剷除數碼垃圾

電腦累積了過千封電郵，手機儲存過萬張照片，雲端儲存空間爆滿……數碼檔案雖然不是實體，但一樣需要空間儲存，管理不善，儲存空間好易爆滿。很多人會選擇不停開設新的免費雲端儲存空間及電郵帳戶，逃避付費，但日後要搜尋特定資料即會變得困難。不如嘗試跟以下方法告別無用檔案。

‧刪除大容量郵件

帳戶中有很多檔案及電郵可以刪除，以桌面版Google Drive為例，在主頁面左列找到「儲存空間」，點選後就可找到「釋出空間」選項，進入後可在頁面底部找到「清理各項服務的儲存空間」，逐一進入Google Drive及Gmail，系統會先列出容量最大的檔案或電郵，清空儲存空間可以更快完成。

‧刪除手機重複相片

不少人愛用智能手機拍下生活點滴，久而久之相片同影片愈積愈多，導致每次換新手機時將資料搬移，都會變成痛苦經歷。最佳做法是每次拍攝後將重複或多餘相片刪除，但未必人人都做到。

其實智能手機具備清除重複相片功能，以iPhone為例，升級至iOS 16或以上後，只要打開「相片」軟件，點選「相簿」分頁，便可在「更多項目」下找到「重複項目」選項，進入後系統會列出所有看起來相似的相片，讓用家快速合併重複圖像。留意被標注的相片未必一定完全相同，以合照為例，雖然每張相內人表情有些微分別，但系統都會視為重複項目，如很介意自己的表情，便要放大睇清楚。

另外，相簿頁面還有一個「螢幕截圖」項目，如果平日經常截取「花生圖」分享，就應進入刪除過氣截圖。

‧清除通訊軟件對話圖片

手機通訊軟件每日收到不少朋友分享的相、片，日積月累霸佔大量空間，當要將帳戶轉移至新裝置，可能便會發現要先畀「過路費」，以iOS版WhatsApp為例，備份信息時會全部上傳iCloud，由於iCloud基本儲存容量有限，如WhatsApp備份資料量過大，這時用家便要加錢購買額外儲存量才能完成轉移。其實重看這些相、片機會極低，要處理的話，可在個人或群組對話頁面打開設定，找到「媒體、連結和文件」選項，進入後便可快速管理舊相。更理想的做法是在WhatsApp系統設定頁面內找出「儲存空間及數據」選項，進入後將「自動下載媒體」全部改為「永不」，日後雖然要麻煩一點逐張人手下載，但就可做到「源頭減廢」。

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